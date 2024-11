Miles de Migrantes Siguen Llegando a Tapachula, Agravando la Crisis Migratoria

*Extranjeros Esperan Resolución de Solicitudes de Refugio.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2024.- El escenario sigue siendo de una profunda crisis migratoria en esta región de la frontera sur de México, en Chiapas, en donde la Ciudad de Tapachula se ha convertido en el epicentro de esta problemática, ya que miles de migrantes continúan llegando a esta localidad para engrosar el número de población flotante varada en esta lugar.

Cientos de extranjeros de diversas nacionalidades llegan a diario a esta Ciudad después de haber cruzado, sin problemas, el río Suchiate, afluente que sirve como línea divisoria natural entre México y Guatemala.

Se concentran principalmente en el Parque Central “Miguel Hidalgo” de Tapachula, en donde regularmente permanecen en jardineras, áreas verdes y espacios públicos, son familias extranjeras que no cuentan con recursos económicos para pagar una estancia en hoteles u hospedajes.

La mayoría espera de un resolutivo de sus solicitudes de asilo o refugio ante las autoridades migratorias mexicanas.

Debido a esta situación, las oficinas de Regulación Migratoria del INM y las distintas oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en este municipio fronterizo, constantemente son saturadas por la llegada de extranjeros, quienes acuden en busca de atención.

Así como albergues que dan atención a migrantes en esta zona fronteriza de México se encuentran saturados. Mientras que Organismos No Gubernamentales, quienes brindan apoyo a esta población, no se dan abasto para atender este intenso flujo migratorio.

Es casi imposible calcular el número de personas migrantes varadas en Tapachula, sin embargo, son miles, y tienen como objetivo común seguir avanzando por territorio nacional hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos, pues quieren ingresar a la unión americana antes de que tome posesión el próximo Presidente de ese país, Donald Trump. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros