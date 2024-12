Administración Pasada Dejó Decenas de Colonias sin Alumbrado Público

*Provocó el Aumento de la Inseguridad en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 4 de Diciembre del 2024.- Los altos incidentes de inseguridad en algunas colonias de la geografía local se deben también a la falta de alumbrado público, y es una problemática que dejó crecer de manera irresponsable la administración pasada que encabezó la alcaldesa sustituta de Tapachula, Pánfila Gladiola Soto.

En entrevista, Pedro Velázquez López, habitante y Secretario General de Acuerdos del Fraccionamiento “Los Palacios”, denunció que en este asentamiento ubicado al Sur Oriente de la ciudad, varios meses reportaron la problemática en mención, sin embargo, nunca los atendieron.

“En toda la colonia se puede decir que tenemos un faltante de lámparas, como de unas 15 lámparas en todo el fraccionamiento, amén de que también ya tiene más de 6 o 7 meses que estamos reportando que donde está el transformador al parecer se quemaron las pastillas por un rayo que cayó cerca, y quemó las pastillas, nosotros no podemos meterle mano porque si causamos un problema mayor pues entonces sí vamos a padecer más del alumbrado”, explicó.

Comentó que el fraccionamiento Los Palacios es un lugar bastante alejado de la ciudad, y el boulevard que tienen, en la administración municipal pasada dijeron que lo iban a arreglar, que lo iban a alumbrar hasta el Libramiento, cosa que no cumplieron, nada más medio alumbraron la mitad, ya que pusieron muchas lámparas que no funcionan.

Por otra parte, denunció que también han solicitado el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, ya que, por el crecimiento poblacional, los transformadores con los que cuentan en esta zona de la ciudad, ya fueron superados en su capacidad de servicio.

Agregó que incluso, en la base del transporte colectivo, se encuentra en penumbras, por lo que han solicitado la atención de las autoridades actuales. EL ORBE/ Mesa de Redacción.