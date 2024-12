Autoridades Educativas no han Pagado Consumo de Energía Eléctrica en Escuelas

* Planteles en la Zona Fronteriza Denuncian la Falta de Escrituración.

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre de 2024.- El problema de las escuelas de los municipios fronterizos que están sin escrituración sigue igual, ya que las autoridades estatales no han realizado ningún movimiento para atender las demandas de los padres de familia. Así como las autoridades no han pagado el servicio de suministro eléctrico que generan los centros educativos a la CFE.

Debido a esta situación, la paraestatal ha amenazado con cortar el suministro de energía eléctrica en varios planteles, debido a que la Secretaría de Educación no ha cubierto los importes de los recibos.

Así lo manifestó Javier Ovilla, representante de los Comités de Padres de Familia, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que ante tal indiferencia por parte de la Secretaría de Educación, ya se organizan para bloquear el puente internacional de Suchiate nuevamente.

Hace apenas unos cuantos días, dijo, bloquearon el puente internacional de Suchiate, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Incluso, dijo que el delegado regional de gobierno José Antonio Matalí Loranca, jamás se acercó a ellos ni para intercambiar un saludo.

Por eso, hizo un llamado a las nuevas autoridades estatales, tanto de la Secretaría de Educación como al nuevo gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, para que atiendan el pliego petitorio, y de esa forma evitar un siguiente bloqueo en el puente fronterizo.

Estableció que lo que requieren es que las autoridades retomen el diálogo con los padres de familia, porque resulta que en varias escuelas no pueden construir más aulas debido a que esas instituciones no cuentan con escrituras, además de que la Secretaría de Educación no cubre las plazas de maestros que hacen falta.

El denunciante agregó que por el simple hecho de liderar a los padres de familia, ha recibido amenazas de todo tipo. Sin embargo, reiteró que las demandas que están haciendo son justas, que busca el bienestar en las escuelas. EL ORBE/Nelson Bautista