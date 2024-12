Casos de Enfermedades Bucodentales Incrementan Durante Fiestas Decembrinas

* Derivado del Consumo de Bebidas y Productos Azucarados.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2024.- Las enfermedades bucodentales en esta temporada de fiestas de fin de año han proliferado entre la población, hasta en un 50% consideró María Candelaria Cueto Rabanales, odontopediatra y ortodoncista.

Destacó que los padecimientos son derivados del consumo excesivo de dulces, pasteles y todo aquello que provoca caries. Así como advirtió de constantes fracturas dentales en las personas, quienes acostumbran a destapar las botellas de cerveza o refrescos con los dientes.

Por otra parte, dio a conocer que en este momento que los niños están de vacaciones y no tienen una supervisión al 100% por los papás, dejan de cepillarse los dientes tres veces al día, que es lo ideal para tener una dentadura sana.

“El cepillado de la tarde no se hace adecuadamente, a veces en la noche tampoco se cepillan los dientes y eso es algo muy importante, el cepillado nocturno es de suma importancia, ya que duermen durante aproximadamente entre 8 a 12 horas, y el dulce, el pan, se quedan pegados durante toda esa noche, eso va a producir bacterias y las bacterias van a producir ácido, que va a dañar la estructura dental”, explicó la especialista.

María Candelaria Cueto Rabanales recordó que la estructura dental es de las partes más fuertes del cuerpo humano, sin embargo, si no se tiene un cuidado adecuado, como el cepillado dental, podemos experimentar enfermedades bucodentales, por la falta de higiene.

Apuntó que otro padecimiento frecuente entre la población es la gingivitis, ya que los alimentos se quedan pegados y las encías empiezan a inflamarse, de tal forma, que los niños, adolescentes y los adultos, y la población en general, van a tener enfermedades de las encías, por lo mismo, porque la placa dentobacteriana se va convirtiendo en sarro, y el sarro va dañando el tejido del soporte del diente.

“Mi principal recomendación es que los papás, en esta temporada decembrina, lleven a sus niños a una consulta dental, en la cual podemos prevenir con una limpieza dental y aplicación de barniz de fluoruro, eso nos ayuda a fortalecer los dientes, y a su vez, nos ayuda para que las caries no persistan. Así también, como decimos, tres veces cepillar los dientes, el consumo de vitaminas también es muy importante, y pues sin duda el que los papás supervisen a los niños con todo esto”, concluyó. EL ORBE/ JC