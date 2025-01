Denuncian Falta de Médico Especialista en Nefrología en el ISSTECH

*En Riesgo Pacientes con Hemodiálisis.

Tapachula, Chiapas 14 de Enero del 2025.- Derechohabientes del ISSTECH en el municipio de Tapachula denunciaron la falta de atención por parte de un médico especialista en nefrología, lo cual pone en riesgo el estado de salud de decenas de pacientes que requieren de un seguimiento minucioso de su condición, para la prescripción de medicamentos.

Lo anterior se desprende de la denuncia realizada por el representante de pacientes de hemodiálisis en dicho sistema de salud, Christofer Argüello Orozco quien advirtió que urge la atención de aquellos pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cuestiones cardíacas, en donde también es importante que el nefrólogo esté al pendiente de los ajustes y/o de los cambios en el tratamiento de las máquinas directamente de hemodiálisis.

El denunciante apuntó que por el momento son 35 pacientes en hemodiálisis, con edades que van de los 20 a los 75 años, quienes tienen su angio acceso, pon donde se les hace la hemodiálisis, a través de un catéter que va en la yugular, así como hay otros que tienen el Permcath, a la altura del pecho, y con fístula, que es una cirugía que se hace para crear un angio acceso artificial, para poder tener una mejor hemodiálisis y una mejor calidad de vida.

Comentó que la última consulta que tuvieron con el nefrólogo en el hospital del ISSTECH en Tapachula, fue en el mes de septiembre, ya que tienen entendido que era un servicio subrogado, pero no les explicaron que dada la carencia de presupuesto, no había un nefrólogo que pudiera quedarse de base en la clínica en mención.

“En una clínica particular, la terapia de hemodiálisis, oscila entre los mil 200 a mil 300 pesos, y la mayoría de los pacientes tenemos prescritas tres sesiones a la semana, ya sea lunes, miércoles y viernes o bien martes, jueves y sábado. Entonces, el hacerlo de manera particular si es un impacto a la economía bastante fuerte”, expuso.

Debito a todo lo anterior expuesto, piden la intervención de las autoridades competentes, ya que se están poniendo en riesgo la vida de los pacientes.