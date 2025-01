Enorme Fuga de Agua Potable Inunda el Fraccionamiento Framboyanes

Habitantes señalan que se debe a malos trabajos de reparación del Coapatap.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero de 2025.- Habitantes del fraccionamiento Framboyanes amanecieron inundados por fuerte fuga de agua.

La mañana de este martes, habitantes del fraccionamiento Framboyanes, ubicado en la zona norponiente de la Ciudad, sobre la Carretera Costera, denunciaron a los números de emergencia una fuerte fuga de agua que se localiza en la entrada del fraccionamiento.

Los denunciantes señalaron dicha fuga se localiza en el andador número 4, y que desde hace tiempo la tubería de ese lugar está dañada, y trabajadores de COAPATAP habían acudido a realizar trabajos de reparación en la tubería principal que abastece al fraccionamiento pero debido a que, según ellos, no hay solvencia en la empresa para comprar material, solamente se han hecho reparaciones, las cuales nuevamente vuelven a generar fuertes fugas de agua.

Los quejosos dijeron que la mañana de ayer la reparación se rompió ocasionando un mayor problema, pues la fuga fue de tal magnitud que afectó a varias familias las cuales no pudieron salir de sus viviendas por que los andadores estaban inundados y muchos niños no pudieron asistir a la escuela; además provocó que varias viviendas del lugar se vieran inundadas, ocasionando quedarse nuevamente sin agua, dijeron.

Ante esto, tendrán que repagar las pipas de agua que en estos casos los repartidores aprovechan y la venden a precios demasiado altos, sin que nadie les regule los precios.

Por esta situación, los afectados solicitaron a las autoridades correspondientes atender a la brevedad posible el problema antes de que la situación se agrave. EL ORBE/ Martha Guillén