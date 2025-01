La Cuesta de Enero se Torna Complicada Para Comercios

*Informa la ACEPITAP.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2025.- La cuesta de enero se torna complicada para diferentes comercios en la Ciudad de Tapachula; esto, a pesar de que la mayoría de los empresarios se prepara para enfrentar el inicio de año, dio a conocer en entrevista el Presidente de ACEPITAP, José Elmer Aquiahuatl Herrera.

Esta situación dijo se debe a que las ventas están muy por debajo de lo que se esperaba para este mes. Sobre todo, haciendo un comparativo con años anteriores. Y es que, en este inicio de año los distintos comercios pagan muchos impuestos.



“Las ventas en este mes están en un 30, 40 por ciento, aproximadamente, entonces sí es un poquito complicado, sin embargo, no es tan preocupante, continúa el movimiento comercial, aunque no el que se esperaba”, expuso.El dirigente de los comerciantes manifestó que también va dependiendo el tipo de giro comercial, ya que, en este inicio de año, hay algunos comercios que tienen un poco más de demanda. Sin embargo, hay compras que no son tan importantes, no son indispensables, entonces la gente va priorizando solamente lo necesario.Lo importante, dijo, es que para las próximas semanas la actividad comercial empiece a mejorar, para que los distintos comercios se puedan mantener a flote. EL ORBE/ JC