Recomiendan Planificar el Gasto Familiar Para Enfrentar la Cuesta de Enero

*Mexicanos Resienten el Alza de Productos y Servicios.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero del 2025.- En las diferentes regiones del país las familias mexicanas siguen resintiendo la difícil situación económica, la cual se conoce en este inicio de año “como la cuesta de enero” en términos económicos. Y se reciente más en el gasto, ya que todos los productos que subieron de precio en el mes de diciembre pasado, ya no bajaron en la actualidad.

Lo anterior fue dado a conocer por el Contador Público Certificado, Fidel Moreno De los Santos, quien calificó de “normal” que las familias de esta región estén resintiendo los gastos en el hogar.

Sobre todo, porque en el presente mes se pagan diversos impuestos, como predial, refrendos vehiculares, entre otras cargas impositivas, y a eso hay que sumarle, que todos los productos y servicios que subieron en diciembre, ya no bajan, se quedan elevados.

El también socio Director de AFJ Consultores, recomendó a la población en general, que planifique sus gastos, en donde lo ideal es haberlo hecho desde inicio del mes de diciembre, porque es cuando más se gasta. Y si no se lleva un control, obviamente hay problemas a futuro. Por eso en enero, un importante número de familias terminan prestando dinero al banco o diferentes instituciones financieras, o en su defecto, empiezan a utilizar tarjetas de crédito, las que son un arma de doble filo, porque cuando hay que pagar dichas tarjetas, los usuarios siempre pagan el mínimo y en el transcurso del año la deuda crece.

Agregó que por ello es importante planificar, llevar un control en el gasto, porque si como persona, gastas más de lo que ganas, entonces ahí es donde vienen los problemas. EL ORBE/ JC.