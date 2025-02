Urge Promulgar una Ley para el Cuidado de Animales en Tapachula

Tapachula, Chiapas, 24 de febrero de 2025.- Con motivo de su noveno aniversario, la Fundación de Perritos de la Calle, presidida por la Dra. Lilia Eugenia Chong, invita al público en general al concurso de disfraces canino que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero a las 5:00 de la tarde en la Plaza Alaia.

La invitación está abierta a todos los dueños de perritos que deseen participar. La inscripción tiene un costo simbólico de un kilo de croquetas, de marcas como Campeón, Pedigree, Dog Show, o similares.

En el evento, la Dra. Chong destacó la importancia de la adopción de mascotas en lugar de la compra. “Si están pensando en adquirir un perrito, mejor adopten uno de la calle, de un albergue. Denle una segunda oportunidad de vida a esos perritos”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado urgente para legislar una ley que proteja a los animales y castigue el maltrato animal en Chiapas. «Es necesario, ya se ha intentado hacer eso, pero aún falta mucho. También se requiere la colaboración de las autoridades», apuntó.

En cuanto a los casos de maltrato animal en Tapachula, la Dra. Chong confirmó que se han denunciado varios, pero resaltó que el problema radica en que, generalmente, no se castiga el maltrato. «El problema es que en Chiapas no existen leyes que consideren el maltrato animal como un delito. No se castiga, y por lo tanto, la gente hace lo que quiere con los animales», lamentó.

La presidenta de la Fundación hizo un llamado a la conciencia social para erradicar el maltrato animal en la región. «Es importante que la gente se dé cuenta de que los animales son seres vivos que sienten y que necesitan nuestra protección», subrayó.

La Fundación de Perritos de la Calle, un organismo no gubernamental, se dedica a la protección y cuidado de los animales abandonados y maltratados en la región. Su albergue, que también lleva el nombre de la Dra. Chong, es un refugio para cientos de perros y gatos rescatados de situaciones de maltrato y abandono.

Todos los interesados en participar en el concurso de disfraces canino pueden comunicarse al número 962-696-73-24. EL ORBE / Nelson Bautista