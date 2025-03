Escasez de Ganado Afecta Matanza en el Rastro Regional de Tapachula

*Producción Local ha Mermado por Diversos Factores.

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo de 2025.- La competencia desleal con la entrada de ganado de contrabando de Centro y Sudamérica, más la falta de proyectos de apoyo al sector ganadero en el sexenio pasado, aunado a la sequía y otros factores adversos para la engorda de ganado, han provocado que escasee el ganado bovino.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el Director General del Rastro Regional de Tapachula, Jorge Ortiz Arévalo, quien manifestó que dicha escasez ha provocado que la matanza de animales también baje hasta un 60%.

“El ganado está escaso, ¿qué te quiero dar a entender?, que se mata lo que llega al rastro, porque no hay ganado suficiente para solventar la necesidad de Tapachula. Lo mismo pasa con la gente que mete de forma ilegal la carne a los mercados. Pongamos, la carne que viene de Mapastepec, mataban siempre 40, 60 reses, están matando ahorita 35, pero porque no hay ganado. Está escaso el ganado, hablando de ganado bovino”, expuso.

Ortiz Arévalo apuntó que los engordares prefieren llevarse el ganado al centro del país, y si es ganado de media ceba, se lo llevan a Monterrey.

Destacó que lamentablemente, ya no hay engorda como antes en la entidad. Por lo que el ganado bovino ha ido escaseando poco a poco.

El también empresario de esta región dijo, que se estima que la producción de ganado bajo un 60% aproximadamente.

Otro impacto adverso a la ganadería local, señaló es que ha entrado mucho ganado de contrabando procedente de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y según datos extraoficiales, se calcula que entran un promedio de 700 reses de contrabando diarias aproximadamente.

En la actualidad, afortunadamente ya existen mejores condiciones de seguridad, gracias a las acciones emprendidas por el nuevo Gobierno Estatal, señaló, así como los productores de ganado en Chiapas, tiene expectativas que las nuevas autoridades van a emprender acciones en apoyo a este sector, para que la producción en la entidad mejore para los próximos años. El ORBE/ JC