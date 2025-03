En 2024 se Registraron 78 Nuevos Casos de Tuberculosis

*Informa la Jurisdicción Sanitaria N. VII.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo del 2025.- Con la finalidad de contener y controlar enfermedades endémicas en esta región de la frontera sur de México, autoridades de salud del Estado, vienen trabajando en foros de capacitación para el control de diversas enfermedades, entre ellas “la tuberculosis”, en donde también participan todos los niveles de Gobierno.

Las autoridades han puesto una especial atención en esta zona, ya que se trata de un corredor migratorio, en donde por obvias razones, también esta situación hace que se incremente la incidencia de algunas enfermedades.

En entrevista, Jaime Ordóñez Granja, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VII, informó que el 2024 lo cerraron con 78 casos nuevos de tuberculosis. Por lo que en la actualidad se le está poniendo atención y se atienda la problemática.



“Tenemos casos nuevos no tan elevados, pero hay que recordar que es una zona endémica, siempre van a existir y hasta el momento son los datos que tenemos”, comentó.Por otra parte, informó que en cuento a los casos de Paludismo, tiene cuatro casos registrados en lo que va del año, por lo que ya se tomaron las acciones necesarias. Y hasta el momento no se han tenido casos nuevos de dicha enfermedad.Cuestionado sobre la presencia de posibles casos de sarampión, el funcionario de salud manifestó que por el momento no hay un registró. Solamente hay información que se han presentado casos en otras entidades, pero en esta zona no hay ninguno. EL ORBE/ Mesa de Redacción. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.