Habitantes de Laureles I Solicitan a la CFE que Sustituya Transformador Quemado

*Llevan 3 Días sin Energía Eléctrica.

Tapachula, Chiapas, 25 de marzo de 2025.- Desde hace tres días, los habitantes de la colonia Laureles I, ubicada en la calle Durazno de dicha colonia, en la zona oriente de la ciudad de Tapachula, se encuentran sin servicio de energía eléctrica, aparentemente debido a la quema de un transformador.

En entrevista para el rotativo El Orbe, Saira Velasco, residente del sector, informó que, tras reportar el incidente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), personal de la dependencia acudió a verificar los daños, pero hasta el día de hoy aún no se ha restablecido el servicio.

Explicó que, hace tres o cuatro meses, la CFE ya había enfrentado un problema similar, en esta colonia, por lo que se procedió al cambio del transformador, aunque en esa ocasión se les indicó que la instalación era provisional. Sin embargo, hoy, los mismos residentes enfrentan nuevamente la falta de electricidad.

A pesar de que han acudido a las oficinas de la CFE, la respuesta que han recibido es que sí cuentan con un nuevo transformador disponible, pero no hay fecha concreta para la solución del problema.

La afectación es considerable, ya que las altas temperaturas han imposibilitado el uso de ventiladores, y además, los alimentos se están descomponiendo, lo que está afectando tanto a las familias como a los negocios del área.

Señaló que alrededor de 100 familias están siendo afectadas por este corte prolongado de energía, aunque algunos comercios que cuentan con plantas eléctricas no han experimentado mayores inconvenientes.

La residente también lamentó que, a pesar de la falta de atención a este problema, la CFE continúa siendo puntual en el cobro de los servicios a los usuarios. Dijo que, si no tienen respuesta de CFE, tendrán que bloquear las calles para que sean escuchados. EL ORBE/Nelson Bautista