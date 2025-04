En Temporada Vacacional se Disparan las Enfermedades Gastrointestinales

*Debido a Ingesta Excesiva de Alimentos.

Tapachula, Chiapas 16 de Abril del 2025.- Las enfermedades gastrointestinales, son las más comunes entre la población durante el presente temporada vacacional, por lo que es importante estar prevenidos, y en caso de visitar algún destino turístico, vigilar que los alimentos y bebidas estén preparadas de manera higiénica.

Lo anterior fue dado a conocer por el Doctor, Jorge de los Reyes Herrera, integrante de la Asociación de Médicos Generales Capitulo Chiapas, quien aprovechó el espacio para hacer un llamado a la población para que este atenta a los avisos de las autoridades de salud.

Comentó que es importante prevenir, y en el caso de las autoridades la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, siempre mantiene un monitoreo permanente en las aguas del océano Pacifico, sobre todo para determinar si existe la presencia de moluscos bivalvos, o mejor conocido como “marea roja”.

“Aquí es importante hacerle mención a la población que las enfermedades gastrointestinales no todas van a tener un origen de tipo infeccioso, porque también recordemos que de repente, abusamos de la ingesta de comidas muy copiosas o muy grasosas y que estas no corresponden realmente a enfermedades de tipo infeccioso”, comentó.

De los Reyes Herrera destacó que es importante acudir al médico en caso de presentar algún malestar estomacal, sobre todo si se presentan síntomas como evacuaciones líquidas, o se incrementó el número de evacuaciones, para determinar si en realidad corresponde a una infección que pudiera ser de tipo bacteriana o incluso parasitaria o viral.

En lo particular en niños de cinco años y adultos mayores de 60 años, por lo que es importante la hidratación, en donde el consumo del suero oral, es la mejor fórmula para mantenerse hidratado.

Cuestionado sobre la incidencia de casos, por problemas gastrointestinales, manifestó que todavía son pocos, ya que apenas inicia el periodo vacacional, pero siempre es importante estar prevenidos. EL ORBE/ JC.