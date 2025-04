Comunidad Católica de Tapachula se Une en Oración por Fallecimiento del Papa Francisco

Tapachula, Chiapas 21 de Abril del 2025.– Ante el reciente fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido este lunes, la comunidad católica de Tapachula se une en oración y recogimiento, expresando su dolor por la partida del líder espiritual de la Iglesia Universal.

En entrevista para el rotativo El Orbe, el Padre Martín Moreno, párroco de la iglesia San Agustín, compartió el sentir de los feligreses en este momento de duelo. Nos unimos a la pena que embarga a toda la Iglesia, aunque también vivimos este tiempo con esperanza, porque estamos en Pascua, celebrando la resurrección del Señor, expresó.

Con palabras de consuelo, el sacerdote aseguró que los creyentes tienen plena confianza en el destino celestial del Santo Padre. No tenemos ninguna duda de que está gozando de Dios. Si una persona así no fuese al cielo, entonces, «quién podría ir”, reflexionó. Hay calma, paz y esperanza. Son sentimientos que la Iglesia vive desde hace más de dos mil años, añadió.

Resaltó el legado del Papa Francisco, a quien describió como un hombre humilde y comprometido con los más necesitados. Fue un Papa sencillo, cercano al pueblo, que promovió cambios importantes en favor de la humildad dentro del Vaticano. Muchos lo admirábamos ya desde antes de su elección como Pontífice, señaló.

Sobre las acciones que se llevarán a cabo en Tapachula, explicó que no se ha planeado algún acto especial, pero que las intenciones por el alma del Papa serán incluidas en todas las misas. La oración es nuestra principal forma de rendirle homenaje, dijo.

Finalmente, el sacerdote informó sobre el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cual confirma la noticia y convoca a los fieles a mantenerse en oración y atentos al proceso de sucesión papal. EL ORBE/Nelson Bautista