La Gente Está Cansada de la Corrupción: Candidata María De Jesús López Guzmán

*Aspirante a Jueza de Distrito.

Tapachula, Chiapas 22 de Mayo del 2025.- La gente está cansada de la corrupción, es lo que nos han dicho durante los recorridos que hemos hecho en diferentes colonias y comunidades, manifestó en entrevista, María de Jesús López Guzmán, Candidata a Jueza de Distrito del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas.

La joven abogada, madre y esposa, con muchos años de experiencia laboral en la defensoría pública. Recordó que inició a laborar muy joven, después de egresar de la carrera de derecho a los 23 años, primero como oficial administrativo, para posteriormente presentar el examen de oposición para lograr el cargo de defensor público.

“Conozco el Poder Judicial, sabemos cuáles son las funciones de un juzgador, y como candidata y si el voto de los ciudadanos nos favorece, tengo la certeza de realizar un buen trabajo como juzgadora”, expuso.

Al ser abordada en la ciudad de Tapachula, en donde ha venido teniendo un contacto directo con la gente, recorriendo colonias e incluso los principales centros de abasto en esta localidad, explicó que, en esta elección histórica para elegir a los próximos funcionarios del Poder Judicial, el próximo 1º de Junio, ella aparece en la boleta Amarilla, con el No. 12.

Cuestionada sobre sus propuestas de trabajo, las que ha venido platicando en sus recorridos, haciendo un contacto directo con la gente, esta visibilizar que, dentro del proceso penal, todos son personas, independientemente del conocimiento que se tenga, el trato debe ser más humano.

Ya que recordó que la decisión que toma un juzgador, va a cambiar vidas, va a repercutir tanto en las familias, como en la sociedad en general.

“Creo que eso es una parte muy importante que se relaciona con la empatía, en como tratar a las personas con mucha humanidad”, apuntó.

Consideró que otro tema, que puede mejorar el sistema de justicia, es permitir, que sea más un sistema de solución de conflictos, previo a que un asunto pueda llegar al conocimiento de un juez.

Lo cual aclaró, en muchos casos las mismas leyes prevén mecanismos de solución de controversias, y muchas veces por algunos obstáculos que generan algunas autoridades, o incluso algunos jueces, no se puede lograr esto. Por lo que insistió en la importancia de dar soluciones alternas, siempre y cuando la ley lo prevea.

Y otra propuesta, y no menos importante, “es la reparación del daño”; en donde las víctimas deben tener una efectiva reparación del daño. Y también en el proceso se vele para que eso suceda.

Finalmente, María de Jesús López Guzmán, Candidata a Jueza de Distrito del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas, hizo extensiva la invitación a los ciudadanos, para que el próximo 1º de junio, salgan a votar, y lo hagan de manera informada. EL ORBE/ Mesa de Redacción.