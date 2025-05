Habitantes de Cafetales Solicitan Rehabilitación de Luminarias

*Para Abatir los Índices de Inseguridad.

Tapachula, Chiapas 29 de mayo de 2025.- Habitantes de la colonia Cafetales, ubicada al sur de la ciudad, solicitaron el apoyo de las autoridades competentes, para que se repare el alumbrado público, lo cual contribuiría a abatir los incides de inseguridad en la zona.

Según denuncias de vecinos, el 95% del sistema de iluminación se encuentra inoperante desde hace meses, dejando calles y andadores completamente a oscuras durante las noches.

Esta situación ha sido aprovechada por delincuentes para cometer asaltos, afectando principalmente a mujeres, niños y personas mayores que transitan por la zona.

Vivimos en penumbras. La inseguridad está a la orden del día. Aquí no hay patrullajes y el municipio no responde a nuestras peticiones, afirmó Luis Fernando Vázquez, residente del fraccionamiento.



El riesgo no solo es por los delitos. Una de las luminarias, visiblemente colapsada y sostenida apenas por cables desgastados, representa un peligro físico inminente. De acuerdo con Vázquez, el poste que la sostiene está deteriorado al punto de romperse, y podría caer en cualquier momento sobre un transeúnte.Desde su inauguración, el fraccionamiento Cafetales fue equipado con una veintena de lámparas. Sin embargo, solo una funciona de manera adecuada. La comunidad asegura que ha enviado múltiples solicitudes y oficios al ayuntamiento, sin obtener respuesta ni solución hasta la fecha.La ausencia de vigilancia policial y la falta de iluminación han convertido a Cafetales en un punto vulnerable. Los vecinos coinciden en que la oscuridad alimenta el miedo y ha afectado la vida cotidiana. Muchas familias evitan salir de noche y los niños ya no pueden jugar con seguridad en las calles.Aquí pasan muchas madres con sus hijos. Sin luz, todo es más peligroso. Ya no es solo incomodidad, es un riesgo para todos, apuntó.Los colonos reiteran su llamado urgente a las autoridades municipales para que se restablezca el servicio de alumbrado y se refuercen los patrullajes en la zona. Advierten que, de continuar la omisión, la situación podría escalar a consecuencias más graves. EL ORBE/ Mesa de Redacción