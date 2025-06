Detectan Miel Adulterada en Mercados de la Región

* Los Adulteradores Realizan una Competencia Desleal.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2025.- La miel adulterada genera una competencia desleal para los apicultores de la región, porque bajan los precios de manera estrepitosa. Por ejemplo, un litro de miel natural alcanza hasta 200 Pesos, mientras que la adulterada llega a costar 60 o 80 Pesos.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Asela Barrera, médico veterinario, apicultora, quien consideró que la problemática de la miel adulterada en el mercado, podría alcanzar hasta un 60%. Y una señal muy común, son los precios, por lo que recomendó a los consumidores, buscar a los apicultores de la región para consumir un producto de calidad y natural.

Cuestionada sobre cómo se puede identificar una miel adulterada, Asela Barrera manifestó que, mediante el sabor, olor, las características organolépticas, “porque a simple vista tenemos mieles que tienen poca densidad, que son un poquito más aguaditas, dependiendo de la floración, pero alguien que ya conoce el sabor no lo puedes engañar, porque el sabor debe ser de un origen floral y frutal.

“Hay jarabes que saben nada más a azúcar. Colores no, porque aquí tenemos una gran diversidad de colores. Las mieles varían desde ámbar muy claro, casi blancos hasta ámbar oscuros”, explicó.

Por otra parte, dio a conocer que el ciclo de producción que empezó, del año 2024-2025 ha sido muy mala cosecha, fue muy bajo, a consecuencia del cambio climático. Ya que las abejas también dependen de la floración para poder producir.

Debido a la difícil situación muchos apicultores caen en desanimo. Y es que las pérdidas económicas son muy fuertes, sostuvo.

“El problema de adulteración en miel es un problema muy grave a nivel mundial. Hace unos 4 años la miel era el producto número 2 que se adulteraba en todo el mundo. Ahora es el producto número uno a nivel mundial. Y bueno, en el país hay mucha miel adulterada, no dudo que aquí también. Hay que combatir eso porque bajan los precios de la miel, impacta la exportación”, concluyó. EL ORBE/ JC