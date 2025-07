Choferes de Colectivos Denuncian Invasión de Rutas en Tapachula

*Por Parte de Unidades Foráneas.

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio de 2025.- Choferes de las rutas locales Framboyanes, 18 de Octubre, Rosario y Confeti se manifestaron para denunciar una supuesta invasión de rutas por parte de unidades foráneas en este municipio.

Señalan como principales responsables a las combis de la ruta «Viva México» y a las llamadas «combis verdes», de la ruta del libramiento sur.

Luis Martínez Morales, vocero del grupo de transportistas, que agrupa a entre 65 y 70 choferes, explicó que estas unidades foráneas han sobrepasado sus límites de operación, cargando pasaje en zonas donde no tienen autorización, principalmente en el tramo que va de la colonia El Confeti, pasando por el Seguro Social “Nueva Frontera” hacia el centro de Tapachula.



“La última parada permitida para ellos es a la altura de la ‘Superior’. A partir de ahí ya no deben cargar pasaje, pero continúan invadiendo nuestras rutas, lo cual nos está dejando sin ingresos”, afirmó.De acuerdo con los choferes, las unidades verdes del Libramiento Sur obtuvieron un permiso temporal para circular por sus rutas debido a obras en el puente elevado. Sin embargo, pese a que las vialidades ya fueron rehabilitadas, las combis no han regresado a sus rutas originales. Aseguran que esta permanencia es un abuso de confianza que ha generado pérdidas económicas diarias.“Si antes salíamos con 200 o 300 pesos diarios, ahora a veces no nos llevamos ni 20 pesos a casa. Es insostenible”, denunció.Además del impacto económico, manifestaron su preocupación por el crecimiento descontrolado de estas unidades foráneas. Se estima que ya circulan al menos 20 combis (10 de Viva México y 10 verdes), y podrían sumarse otras 20 próximamente. Algunas de estas unidades ni siquiera tienen número económico visible, lo que representa un posible riesgo para los usuarios.Ante esta situación, exigen la intervención inmediata del coordinador de Transporte, Hugo Pérez Marín, para realizar un estudio socioeconómico de la situación y el envío de una comitiva de inspección que verifique las irregularidades sobre el tramo carretero.Por otro lado, Salomón Palacios, dijo “solicitamos que una unidad de la Policía de Vialidad Municipal acompañe este proceso, a fin de constatar directamente las violaciones a la normativa vigente”.Los conductores aclararon que su protesta es pacífica y busca una solución institucional, desmintiendo rumores sobre supuestas agresiones por parte de su gremio.“Queremos diálogo, pero también acción. Ya pasó más de un mes y seguimos esperando que las autoridades pongan orden. Lo único que pedimos es respeto a nuestras rutas y poder llevar el pan a nuestras familias con dignidad”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista