Aranceles a la Exportación de Tomate a EU Afectarán Producción en la Región

*Prevén Alza de Precios.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2025.- El tomate mexicano es uno de los productos más consumidos en Estados Unidos, sin embargo, Donald Trump, presidente del vecino país del norte, ha anunciado que se impondrán aranceles a este producto. Lo que repercutiría de manera enorme para la economía de miles de familias en el campo.

Al respecto, María Luz Hurtado, comerciante de frutas y verduras, manifestó que este tema repercute directamente a los productores, porque ya no sería rentable cultivar y cosechar el tomate.



Ante el anuncio de la imposición de aranceles al tomate, ya hay muchas especulaciones en los precios del producto en nuestro país. Sin embargo, los productores están a la espera, porque si ya no es rentable sembrar tomate, lo van a dejar de hacer.En la actualidad, el kilo se encuentra en 20 Pesos, dijo, y a los productores no les convienen esos precios, por lo que, en muchos casos, prefieren tirar el producto o ya no cortarlo, y obviamente los comerciantes también se ven afectados.Aseguró que la exportación de tomate a los Estados Unidos, es lo que más le conviene a los productores en nuestro país, porque lo pagan a buen precio.La comerciante agregó que están esperando cómo se van poniendo de acuerdo con relación a las exportaciones a Estados Unidos. Ya que en la actualidad el comercio se encuentra muy bajo, estimó que posiblemente las ventas en todos los comercios de esta zona están en un 50%. EL ORBE/ JC