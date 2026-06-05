Protección Civil Activa Vigilancia por Lluvias Intensas en el Soconusco

* Llaman a la Población a Prepararse.

Tapachula, Chiapas; 4 de Junio del 2024.- Ante el incremento en el potencial de lluvias para la región Soconusco, autoridades de Protección Civil mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y exhortan a la población a reforzar las acciones preventivas para reducir riesgos durante la presente temporada.

El delegado de la Región 10 Soconusco Alto de Protección Civil del Estado, Joaquín Ernesto Montes Molina, informó que el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias mantiene a la región en color amarillo, lo que representa la probabilidad de precipitaciones intensas acumuladas de entre 75 y 150 milímetros, además de la influencia de la onda tropical número 4 que podría generar mayores afectaciones en los próximos días.



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Explicó que, aunque hasta el momento no se han reportado deslaves ni daños importantes en la zona alta del Soconusco, las autoridades permanecen atentas ante cualquier cambio en las condiciones climáticas que pudiera representar un riesgo para la población.Entre las áreas consideradas de mayor vulnerabilidad destacan comunidades ubicadas en zonas montañosas propensas a deslaves, así como sectores de Tapachula cercanos al río Texcuyuapan, incluyendo colonias como Monroy y áreas aledañas a Colinas del Rey.Asimismo, algunas comunidades de Puerto Madero permanecen bajo observación debido a antecedentes de afectaciones durante temporadas de lluvias intensas.Actualmente los ríos de la región se mantienen dentro de sus cauces y con niveles estables, dijo, situación que favorece la absorción del agua por parte del suelo y reduce momentáneamente el riesgo de inundaciones.Sin embargo, advirtió que fenómenos climáticos asociados a variaciones atmosféricas pueden provocar cambios repentinos, alternando periodos de sequía con lluvias extraordinarias.Más allá del impacto meteorológico, las lluvias representan también un desafío social y económico para las familias, especialmente aquellas que habitan en zonas de riesgo o dependen de actividades productivas vulnerables a las condiciones del clima.Por ello, Protección Civil recomendó a la ciudadanía preparar su mochila de emergencia, establecer un plan familiar de protección civil, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o vados durante crecientes repentinas.Las autoridades reiteraron que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para proteger la integridad de las personas y reducir afectaciones materiales durante la temporada de lluvias. EL ORBE/ JC.