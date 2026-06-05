Piden Rescatar el Parque del Chocolate para Reactivar la Economía en Tuxtla Chico

Tuxtla Chico, Chiapas; 4 de Junio de 2026.- El abandono del Parque del Chocolate, en el municipio de Tuxtla Chico, continúa generando preocupación entre productores y representantes sociales de la región, quienes consideran que este espacio tiene el potencial de convertirse en un importante detonante económico y turístico para la frontera sur de Chiapas.

El expresidente del municipio de Cacahoatán, César Osvaldo Arriola, exhortó al Ayuntamiento de Tuxtla Chico a asumir un papel de intermediario ante los Gobiernos Estatal y Federal para gestionar recursos que permitan rescatar y poner nuevamente en funcionamiento este proyecto, concebido originalmente como un centro de promoción cultural y productiva del cacao.

Señaló que la recuperación del inmueble beneficiaría no sólo a Tuxtla Chico, sino también a municipios productores como Tapachula, Cacahoatán, Huehuetán y Tuzantán, donde cientos de familias dependen de la cadena productiva del cacao.

El dirigente consideró que la falta de continuidad administrativa ha impedido consolidar el proyecto, por lo que propuso que la operación del parque sea delegada a una asociación civil integrada por productores locales, en coordinación con las autoridades municipales y la Secretaría del Campo, garantizando así el seguimiento de las acciones independientemente de los cambios de Gobierno.

Destacó la necesidad de impulsar eventos de alcance regional y nacional, como ferias del chocolate, cacao y café, que permitan atraer visitantes, fortalecer la promoción turística y abrir nuevos mercados para los productores.

El cacao del Soconusco ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a su calidad, afirmó, al citar el caso de chocolateras de Tuxtla Chico que obtuvieron un primer lugar mundial durante una competencia celebrada en Suiza.

Sin embargo, reconoció que la producción ha enfrentado severas afectaciones por la moniliasis, enfermedad que redujo considerablemente las cosechas en los últimos años.

Ante este panorama, destacó la importancia de impulsar investigación, innovación tecnológica y programas de apoyo para desarrollar variedades más resistentes y productivas.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para valorar el consumo local y trabajar de manera conjunta en la recuperación de un espacio que, aseguró, puede convertirse en uno de los principales motores económicos y turísticos del sur de Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista