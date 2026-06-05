Habitantes Alertan por Avance del Mar en Puerto Madero

* Erosión Amenaza Carretera a las Escolleras.

Puerto Madero, Chiapas.- El fuerte mar de fondo continúa erosionando la costa de Puerto Madero, donde el avance del mar ya amenaza la carretera que conduce a las escolleras y se encuentra a pocos metros del Bachillerato Tecnológico de la localidad.

El intenso fenómeno de mar de fondo que afecta la costa de Puerto Madero continúa provocando severos daños por erosión, al grado de que el avance del mar ya amenaza un tramo de la carretera que conduce hacia la zona de las escolleras y se encuentra a escasos metros del Bachillerato Tecnológico de Puerto Madero.

Habitantes y pescadores de la comunidad manifestaron su preocupación debido a que las fuertes olas han reducido considerablemente la franja de playa, permitiendo que el mar siga ganando terreno y acercándose peligrosamente a la vialidad que diariamente utilizan pescadores, comerciantes y visitantes.

De acuerdo con pobladores de la zona, la erosión ha avanzado de manera acelerada durante los últimos días, situación que mantiene en alerta a la comunidad, ya que el oleaje se encuentra cada vez más cerca de las instalaciones educativas, generando incertidumbre entre padres de familia, alumnos y personal docente.

Durante los últimos días, el fuerte oleaje ha arrastrado grandes cantidades de arena, modificando notablemente la línea de costa y dejando expuestas áreas que anteriormente permanecían protegidas por la playa.

Los habitantes señalaron que, de continuar las condiciones actuales, el socavamiento podría afectar tanto la carretera de acceso a las escolleras como la infraestructura cercana, incluyendo el Bachillerato Tecnológico de Puerto Madero, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para evaluar los riesgos y aplicar medidas preventivas.

El fenómeno de mar de fondo se presenta de manera recurrente en las costas del Pacífico mexicano y suele ocasionar fuerte oleaje, corrientes de arrastre y erosión de playas, por lo que se recomienda a la población mantenerse alejada de zonas de riesgo y atender las indicaciones de Protección Civil. EL ORBE / Martha Guillén