Eduardo Ramírez Fortalece la Certeza Jurídica en Chiapas con Convenio Entre el Gobierno del Estado y Notariado

* El mandatario Permitirá Acercar los Servicios Notariales a la Población, Reducir Costos y Tiempos de Atención, Además de Contribuir al Combate a la Corrupción.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, donde subrayó que esta acción conjunta representa un acto de justicia social, ya que permitirá acercar los servicios notariales a la población, reducir costos y tiempos de atención, además de contribuir al combate a la corrupción.

Acompañado por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Ricardo Vargas Navarro; notarias y notarios chiapanecos, así como servidoras y servidores del pueblo, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA ha realizado una importante inversión para concretar la digitalización del Registro Público de la Propiedad, lo que permitirá garantizar trámites más ágiles, transparentes y seguros, y disminuir la burocracia.



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Ramírez Aguilar señaló que este esfuerzo coordinado fortalecerá las instituciones, el crecimiento económico y la prosperidad de Chiapas. En ese sentido, reconoció al sector notarial por contribuir a la tranquilidad, el bienestar y la certeza jurídica del pueblo, al tiempo de convocarlo a continuar trabajando en unidad con el gobierno, desempeñando su labor con responsabilidad, compromiso, humanismo y empatía.“Ustedes se convierten en las y los representantes del Estado ante la población que acude a sus notarías. Procuren brindar siempre confianza y cercanía. Desde su labor contribuyen a la armonía y al bienestar del pueblo, y por ello les agradezco el trabajo que realizan”, expresó.Por su parte, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Ricardo Vargas Navarro, celebró la firma de este convenio, al considerar que no solo fortalecerá la colaboración institucional, sino también la confianza social, bajo la premisa de que la certeza jurídica constituye una forma de humanismo y una garantía de que los derechos de las personas serán respetados y su patrimonio protegido por la ley.Asimismo, coincidió con la visión del gobernador respecto a que el desarrollo económico, la paz social y la prosperidad compartida solo pueden construirse sobre bases jurídicas sólidas, por lo que este acuerdo permitirá sumar capacidades, acercar servicios, fortalecer la cultura de la legalidad y consolidar el trabajo coordinado. En este contexto, reiteró la disposición de colaborar en todas aquellas acciones orientadas a brindar seguridad jurídica, impulsar la inversión, proteger a las familias y fortalecer el Estado de derecho.La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, en Chiapas se construye un estado donde la legalidad y la transparencia inspiran confianza, por lo que aseguró que este acuerdo será símbolo de coordinación, confianza y compromiso con el pueblo chiapaneco.“Brindar certeza significa que cada familia tenga la tranquilidad de saber que sus derechos y bienes están protegidos, y que detrás de cada trámite existen instituciones sólidas y comprometidas con servir mejor”, afirmó.A su vez, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, resaltó que la firma de este convenio fortalece la relación entre el Gobierno de Chiapas y el notariado estatal para garantizar legalidad, seguridad jurídica y certeza a la ciudadanía. De igual forma, reconoció la labor de las y los más de 250 notarios del estado y señaló que se impulsa su profesionalización, así como la modernización del sistema mediante la digitalización de los procesos notariales y registrales.El presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, Ovidio Cortazar Ramos, sostuvo que el papel del notariado es fundamental para asegurar la paz social y la legalidad, por lo que este acto refleja el compromiso compartido que marcará un antes y un después en la certeza jurídica del estado, logrando con ello que tenga un sistema preventivo, blindado y transparente. En ese sentido, manifestó su disposición de seguir trabajando para consolidar instituciones sólidas, modernas y con una profunda calidad humana.Asistieron a este evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la directora del Instituto Registral del Estado de Chiapas, Adriana Mercedes Ramos Díaz; el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Congreso del Estado, Juan Marcos Trinidad Palomares; el presidente del Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas, Neftalí Armando del Toro Guzmán; así como integrantes de la directiva del colegio y del consejo notarial de Chiapas, entre otras personas invitadas. Boletín Oficial