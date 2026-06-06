UPN Tapachula Reanuda Actividades Tras Acuerdo Entre Autoridades y Estudiantes

* Acordaron Mantener Abiertas las Mesas de Diálogo.

Tapachula, Chiapas; 5 de Junio de 2026.- Luego de una semana de permanecer tomadas por el Consejo Estudiantil, las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tapachula fueron entregadas este viernes a las autoridades universitarias, tras alcanzarse acuerdos para dar seguimiento a las demandas planteadas por los alumnos.

Con la reapertura del plantel, se reanudaron las actividades académicas, administrativas y la atención al público.

La directora de la institución, Rosa Herminia Wong Villarreal, destacó que el diálogo y la cultura de paz fueron fundamentales para resolver el conflicto, reconociendo la disposición de los estudiantes para privilegiar la comunicación y la búsqueda de consensos.



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Durante una reunión con integrantes del Consejo Estudiantil, representantes de grupo y alumnos próximos a egresar, se revisó el pliego petitorio presentado por la comunidad universitaria.La directiva explicó que se brindó respuesta a cada uno de los planteamientos, aunque aclaró que existen aspectos que corresponden exclusivamente a la administración y que no pueden ser modificados.Asimismo, la Directora garantizó que no habrá represalias contra quienes participaron en la protesta, al tiempo que reiteró el compromiso institucional de fortalecer los proyectos académicos, culturales y sociales de la universidad.Por su parte, Alejandro Michel, representante del Consejo Estudiantil, informó que los acuerdos alcanzados serán difundidos a través de los canales oficiales de la UPN y del propio organismo estudiantil.Señaló que ambas partes asumieron compromisos para atender las problemáticas expuestas y dar seguimiento a los avances conforme a los tiempos establecidos.No obstante, advirtió que el movimiento estudiantil permanecerá atento al cumplimiento de los acuerdos y que, en caso de no observar resultados concretos, podrían retomar acciones de protesta.Autoridades y estudiantes coincidieron en mantener abiertas las mesas de diálogo para garantizar la estabilidad académica y atender las inquietudes de la comunidad universitaria sin afectar el desarrollo del ciclo escolar. EL ORBE/Nelson Bautista