Eduardo Ramírez Impulsa Acciones Para Fortalecer la Prosperidad en las Regiones Istmo Costa y Soconusco

* El Gobernador Inauguró Centros LIBRE Para las Mujeres en Escuintla, Acacoyagua y Tuzantán

* En Mapastepec Inauguró la Ampliación de la Unidad de Salud IMSS Bienestar

Durante una gira de trabajo por municipios de las regiones Istmo Costa y Soconusco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el objetivo del gobierno de la Nueva ERA es impulsar el bienestar, el crecimiento y la prosperidad compartida mediante acciones, programas y proyectos de infraestructura que fortalezcan las actividades sociales, productivas, comerciales, económicas y turísticas.

En este contexto, el mandatario sostuvo que en Chiapas se ha consolidado un gobierno humanista, honesto, cercano al pueblo y con vocación de servicio. Señaló que continuará respaldando a los sectores agrícola, ganadero y pesquero, además de mantener inversiones en salud, educación, servicios públicos y otros rubros prioritarios, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias chiapanecas.



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Como parte del programa Carreteras Vivas, en Mapastepec inauguró la construcción del camino Abraham González-Pino Suárez, obra en la que se invirtieron más de 10.7 millones de Pesos. Asimismo, anunció proyectos de reconstrucción y rehabilitación integral de caminos y puentes vehiculares en distintas zonas de la región, con una inversión superior a los 48 millones de Pesos.“Este año rehabilitaremos mil kilómetros de carreteras y seguiremos con otros mil, porque serán en total dos mil kilómetros los que se van a intervenir. Hay caminos que requieren mantenimiento debido al abandono, por eso nos propusimos realizar una rehabilitación profunda de las vías estatales, lo que permitirá darle un nuevo rostro a Chiapas. El deseo es que en todas las regiones se pueda transitar con confianza y seguridad”, expresó.Posteriormente, en Escuintla, acompañado de las familias beneficiadas, entregó el Parque Público de la localidad Unión Jamaica, donde se destinaron más de 7.4 millones de Pesos para brindar a mil 150 personas un espacio digno de convivencia y sano esparcimiento. Más tarde, en Acapetahua, inauguró la ampliación de la Unidad de Salud IMSS Bienestar “Acapetahua” y anunció nuevas obras de infraestructura carretera para el municipio.Durante la gira, el gobernador también inauguró los Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim) en Escuintla, Acacoyagua y Tuzantán. Precisó que trabaja alineado a las políticas de género impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar mayores oportunidades, el respeto a los derechos y espacios libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, enfatizó que se aplicará la ley contra quienes las violenten.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que la construcción del Parque Público de la localidad Unión Jamaica responde a una demanda ciudadana planteada desde hace más de 13 años. Destacó que esta obra permitirá a las familias contar con un espacio digno para la convivencia, la recreación y el esparcimiento.Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, destacó que en esta Nueva ERA el bienestar y la seguridad de las mujeres son prioridad, por lo que se trabaja para garantizar justicia a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Explicó que los Centros LIBRE son espacios donde se brinda atención integral a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, y donde también pueden denunciar y alzar la voz. El objetivo, dijo, es que sean plenas, libres y felices.El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, resaltó que gracias a la mezcla de recursos de los tres niveles de Gobierno fue posible dignificar la Unidad de Salud IMSS Bienestar de Acapetahua, la cual llevaba más de 50 años sin recibir rehabilitación. En ese sentido, reconoció la dedicación del personal del sector salud por el trabajo que realiza diariamente en favor de la población.A su vez, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, informó que la reconstrucción del camino Abraham González-Pino Suárez, en Mapastepec, beneficiará a 3 mil 250 habitantes.De igual manera, detalló que en Acapetahua se rehabilitará el camino Acapetahua-Embarcadero Las Garzas, de 2.5 kilómetros, con una inversión cercana a los 12 millones de Pesos. Además, señaló que el puente Doña María registra un avance superior al 93 por ciento y será concluido próximamente como parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio.La presidenta municipal de Tuzantán, Grissel Vázquez Zambrano, así como los presidentes municipales de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz; de Escuintla, Carlos González Moreno; de Acacoyagua, José Antonio Meza; y de Acapetahua, César Martínez Antonio, coincidieron en reconocer el respaldo y compromiso del gobernador con la justicia social y la paz en la región. Asimismo, agradecieron las obras y acciones impulsadas en favor de sus municipios.Durante esta gira, la población beneficiada reconoció al gobernador por la estrategia de seguridad que impulsa y por encabezar un gobierno cercano a las necesidades de la gente. También agradecieron los apoyos, acciones y programas orientados a generar bienestar y mejores condiciones de vida para las familias chiapanecas.Estuvieron presentes la secretaria de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Judith Torres Vera; la diputada local del Distrito 18 Mapastepec, Faride Abud García; el presidente del Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas, Neftalí Armando del Toro Guzmán; el coordinador regional de los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar, José Esaú Guzmán Morales; y la directora de la Unidad de Salud IMSS Bienestar del municipio de Acapetahua, Adriana Isabel Pérez Monterrosa.Asimismo, asistieron las presidentas de los DIF municipales de Mapastepec, Maribel Flores Ramos; de Escuintla, Nora Alicia Bautista Pulido; de Acacoyagua, Margeri Niño Ordóñez; y de Acapetahua, Ana Karen Chamlati Sánchez; además de personal médico y de enfermería del IMSS, entre otras personas invitadas. Boletín Oficial