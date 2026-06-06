CNTE Toma Gasolineras en Chiapas y Entrega Combustible Gratis

* Bases de la Sección 40, Pertenecientes a la Sección 7, Anuncian Apoyo a Movilizaciones del Magisterio.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; 5 de Junio.- Maestros agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), ocuparon este viernes varias gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, como medida de presión para exigir la abrogación de la reforma educativa y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los docentes que pertenecen a la disidente Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), determinaron en asamblea estatal permanente «liberar» 13 gasolineras, ubicadas en distintos puntos de esta ciudad, aunque fuentes del sindicato magisterial precisaron que no todas fueron tomadas debido a «la falta de condiciones».

La CNTE señaló que desconocía cuántas gasolineras fueron «liberadas» durante la jornada, porque esos datos serían informados en la asamblea que se realizará la noche de este viernes.

Tampoco se indicó la cantidad de gasolina que proporcionó al transporte público y vehículos particulares. En algunos centros de distribución los vehículos cargaron de 10 a 20 litros.

La Coordinadora cumple este viernes cinco días de plantón y protestas en Tuxtla Gutiérrez, donde mantienen sus campamentos.

Durante este período los manifestantes han bloqueado además los cuatro accesos principales a Tuxtla Gutiérrez. Sun

Bases de la Sección 40 Anuncian Nuevas Movilizaciones

Tapachula, Chiapas; 5 de Junio de 2026.- El movimiento magisterial en Chiapas continúa fortaleciéndose y amenaza con intensificar sus acciones en los próximos días, luego de que representantes del bloque democrático de la Sección 40, ratificaran su respaldo a las movilizaciones estatales y nacionales en defensa de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de la educación.

Durante una asamblea regional celebrada en Tapachula, el profesor David Guzmán, representante del Bloque Democrático de la Sección 40 y de Vamos 40, afirmó que la principal demanda del movimiento es la derogación de la reforma a la Ley del ISSTECH, aprobada en 2020, la cual, aseguró, modificó las condiciones de jubilación en perjuicio de miles de docentes.

Explicó que anteriormente las mujeres podían jubilarse con 28 años de servicio y los hombres con 30, mientras que actualmente se exige cumplir con determinados rangos de edad, situación que consideran una afectación directa a los derechos adquiridos por los trabajadores.

El dirigente señaló que la inconformidad no se limita únicamente al tema de las pensiones, sino también a las deficiencias en los servicios médicos del ISSTECH, especialmente en regiones como Tapachula, Palenque y Comitán, donde existe falta de especialistas y médicos subrogados para atender a los derechohabientes.

Desde una perspectiva social, advirtió que la incertidumbre sobre el retiro y la atención médica impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias de trabajadores de la educación, quienes dependen de estas prestaciones para garantizar su estabilidad futura.

En el plano económico, sostuvo que el deterioro de los sistemas de seguridad social genera preocupación entre los docentes, ya que compromete los ingresos y la protección que esperan recibir después de décadas de servicio.

David Guzmán informó que las bases magisteriales continuarán con brigadas informativas, reuniones con padres de familia y movilizaciones en distintas regiones del Estado, en coordinación con la Sección 7 de la CNTE, considerada uno de los principales referentes de la lucha magisterial en Chiapas.

Asimismo, recordó que desde hace varios meses fue entregado un pliego petitorio a las autoridades estatales, en el que se incluyen demandas relacionadas con adeudos laborales, infraestructura educativa, atención a escuelas y fortalecimiento de los servicios de salud para los trabajadores.

Ante la falta de respuestas definitivas, el magisterio democrático advirtió que el paro y las acciones de protesta podrían recrudecerse en las próximas semanas, al considerar que las demandas del sector siguen sin ser atendidas de manera integral por las autoridades estatales. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros