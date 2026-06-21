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Reportan Incremento de Accidentes y Situaciones de Emergencias en Tapachula

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* Grupo CARCH Solicita Apoyo Para Insumos Médicos.

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio del 2026.- Ante el notable aumento de accidentes y situaciones de emergencia en Tapachula, el Grupo de Atención y Rescate CARCH lanzó un llamado urgente a la ciudadanía, empresarios y sectores productivos para sumarse al fortalecimiento de esta corporación voluntaria que brinda atención prehospitalaria y respuesta inmediata a través del sistema de emergencias 911.
Antonio Figueroa, delegado de Grupo CARCH Tapachula, informó que durante los últimos meses la demanda de servicios se ha incrementado entre un 80 y 90 por ciento, situación que ha provocado un rápido agotamiento de los insumos médicos y materiales prehospitalarios que la organización mantenía en reserva para atender a la población.
A diferencia de otras instituciones, explicó, CARCH no recibe apoyo gubernamental para combustible, mantenimiento de unidades o adquisición de equipo, por lo que gran parte de los gastos son cubiertos con recursos propios de sus integrantes.
Esta situación representa un importante reto económico para continuar operando y garantizando la atención de emergencias las 24 horas del día.
Por ello, la agrupación solicita principalmente donaciones en especie, como material médico, vendas, gasas, guantes, medicamentos de primeros auxilios y demás insumos utilizados en las intervenciones prehospitalarias.
No obstante, quienes deseen realizar aportaciones económicas podrán hacerlo con la garantía de que los recursos serán destinados exclusivamente a la compra de materiales, respaldados con comprobantes y notas de adquisición para brindar total transparencia.
El llamado también fue dirigido al sector empresarial. Propietarios de gasolineras podrían contribuir mediante donaciones periódicas de combustible, mientras que talleres mecánicos y de motocicletas podrían apoyar con descuentos o facilidades para el mantenimiento de las unidades de rescate, reduciendo así los costos operativos de la institución.
Asimismo, Figueroa exhortó a la población a no dejarse engañar por posibles personas que intenten aprovecharse de esta campaña solidaria. Precisó que toda ayuda deberá entregarse directamente en la base operativa de Grupo CARCH, ubicada sobre la 30 Oriente, entre Quinta Norte y Quinta Sur, evitando intermediarios o solicitudes realizadas por particulares.
La labor de los cuerpos de emergencia voluntarios representa un importante respaldo social para la comunidad.
Su permanencia depende en gran medida de la solidaridad ciudadana, especialmente en una región donde los accidentes y contingencias continúan en aumento. El ORBE/ JC

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