Nueva Caravana de Migrantes Parte de Tapachula

* En Busca de Mejores Oportunidades Laborales.

* Extranjeros Denuncian Falta de Atención de Parte de las Autoridades Migratorias y de la COMAR

* La Caravana, Denominada “De la Mano de Dios”, Está Integrada por Personas Originarias de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Otras Regiones del Mundo

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio.- Decenas de migrantes de distintas nacionalidades emprendieron este sábado una nueva caravana desde la Ciudad de Tapachula con la intención de avanzar hacia el centro y norte del país, principalmente hacia la Ciudad de México y Monterrey, donde esperan encontrar empleo y mejores condiciones de vida.

El contingente salió durante las primeras horas de la mañana desde el Parque Bicentenario y comenzó a caminar sobre la Carretera Costera, acompañado por hombres, mujeres, niñas y niños que buscan dejar atrás la incertidumbre que enfrentan en la frontera sur de México.



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Los integrantes de esta movilización señalaron que decidieron organizarse nuevamente debido al cansancio generado por la larga espera en los trámites migratorios relacionados con solicitudes de refugio, asilo y otros procedimientos que se realizan ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).Los migrantes denunciaron que la falta de atención oportuna y la lentitud en la resolución de sus expedientes los ha obligado a buscar otras alternativas para continuar su camino dentro del territorio nacional, con la esperanza de regularizar su situación migratoria en entidades donde existan mayores oportunidades laborales y mejores condiciones para establecerse.La caravana, denominada “De la Mano de Dios”, está integrada por personas provenientes de países de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y otras regiones del mundo, así como por migrantes que recientemente fueron deportados de los Estados Unidos.La ruta que seguirán es la misma que han utilizado otras caravanas que han partido de Tapachula en años recientes. El recorrido contempla avanzar por la carretera costera, realizando descansos en comunidades y municipios ubicados a lo largo del trayecto hasta abandonar territorio chiapaneco.Durante su desplazamiento, el grupo es resguardado por personal de corporaciones de seguridad y organismos de atención humanitaria, entre ellos elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Grupo Beta Sur, Protección Civil y servicios de emergencia, quienes mantienen vigilancia para prevenir incidentes y brindar apoyo en caso de ser necesario.Con esta nueva movilización, los migrantes buscan visibilizar la situación que enfrentan en la frontera sur y acelerar la atención a sus demandas de regularización migratoria y acceso a oportunidades de trabajo en México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros