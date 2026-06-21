Tapachula Refrenda su Compromiso con la Libertad, el Respeto y la Diversidad

* Expresa el Presidente Yamil Melgar.

Tapachula, Chiapas; 20 de junio de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, dio la bienvenida a la Marcha del Orgullo realizada este día en nuestro municipio, refrendando el compromiso de este gobierno con el respeto, la inclusión y la libertad de todas las personas.

“En Tapachula creemos en la libertad y en el respeto a todas las personas. Hoy dimos la bienvenida a la Marcha del Orgullo, una expresión que nos recuerda que una ciudad más humana también se construye abrazando la diversidad”, expresó el presidente municipal, Yamil Melgar, quien también agradeció el mensaje de Jazmín Ramírez, así como la presencia de la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa, y de todas y todos quienes se sumaron a este gran encuentro.



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Yamil Melgar reiteró que en Tapachula se trabaja todos los días por una ciudad donde todas las personas puedan vivir con libertad, respeto y sin discriminación, en sintonía con el compromiso impulsado en Chiapas para seguir construyendo una sociedad más justa, incluyente y con mayor conciencia social.“En Tapachula todas las voces cuentan y toda causa que promueva la dignidad humana tiene un lugar. Que viva el orgullo, que viva la diversidad y que viva la libertad”, concluyó. Boletín Oficial