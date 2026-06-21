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Abren Nuevo Periodo de Registro Para la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

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* Secretaría del Bienestar Informa que la Inscripción a los Programas se Realizará de Manera Escalonada, Dependiendo del Primer Apellido

Ciudad de México; 20 de Junio de 2026.- La Secretaría del Bienestar ha informado que un nuevo periodo de registro para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar abrirá del próximo 22 al 28 de junio.
En la tradición de la dependencia federal a cargo, la inscripción a los programas se realizará de manera escalonada, dependiendo del primer apellido de las y los interesados, siguiendo este orden:
*Lunes 22 de junio: A, B, C
*Martes 23 de junio: D, E, F, G, H
*Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M
*Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R
*Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z
*Sábado 27 de junio: todas las letras
*Domingo 28 de junio: todas las letras
Estos programas sociales son impulsados por el gobierno federal y pretenden mejorar la calidad de vida de ciertos sectores de la población que se posicionan como más vulnerables, a través de un apoyo económico bimestral otorgado directamente a las personas beneficiarias.
¿Cuáles son los requisitos para registrarse a las Pensiones del Bienestar?
Pensión para Adultos Mayores
De acuerdo con la página oficial de la Pensión para Adultos Mayores, las bases y lineamientos del programa establecen que solo las personas que cumplen con los siguientes requisitos pueden obtener la ayuda económica:
*Tener por lo menos 65 años cumplidos.
*Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización.
*Residir en México y contar con domicilio actual en la República Mexicana.
Pensión Mujeres Bienestar.
Ahora bien, la Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y su página oficial establece únicamente cuenta tres requisitos que deben cumplirse para la incorporación:
*Tener entre 60 y 64 años.
*Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
*Residir en la República Mexicana.
¿Cuánto dinero otorga cada pensión?
A 2026, las autoridades fijaron que el apoyo bimestral de cada programa es de:
*Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 Pesos
*Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 Pesos
Estos montos suelen reevaluarse al inicio de cada año y se ajustan dependiendo de la inflación y el encarecimiento de productos y servicios. Sun

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