Buena Designación de Omar Cruz en Cancerología En Tapachula no Existe Atención a Pacientes Oncológicos

* PACIENTES CON ENFERMEDADES COMO CÁNCER Y LEUCEMIA TIENEN QUE VIAJAR A OTRAS CIUDADES PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA.

* El Centro Estatal de Cancerología Lleva Años en el Abandono.

* Eduardo Ramírez Designa a Nuevo Secretario de Salud y Renueva Dirección del ISSTECH.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de Junio del 2026.- En un movimiento que marca ajustes importantes dentro de la estructura gubernamental estatal, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó protesta este viernes a nuevos funcionarios que asumirán responsabilidades en dos de las instituciones más relevantes para la atención de la salud y la seguridad social de los chiapanecos.

Durante un acto oficial, el mandatario estatal designó a Luis Avendaño como nuevo Secretario de Salud del Estado, en sustitución del doctor Omar Gómez Cruz, quien a partir de ahora asumirá la Coordinación de Proyectos Hospitalarios del Centro de Cancerología y Pueblos Olvidados, una encomienda enfocada en fortalecer la infraestructura y los servicios médicos para sectores históricamente vulnerables.



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Como parte de este enroque administrativo, Eduardo Ramírez también tomó protesta a la licenciada Celeste Ochoa López, como nueva Directora General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), organismo responsable de brindar atención médica y prestaciones a miles de trabajadores al servicio del Estado.El Gobernador destacó que estos cambios responden al compromiso de consolidar una administración eficiente, cercana a la gente y enfocada en ofrecer resultados tangibles en áreas prioritarias para la población.Asimismo, exhortó a los nuevos titulares a desempeñar sus funciones con vocación de servicio, sensibilidad social y un profundo sentido humano.Ramírez Aguilar subrayó que la salud y la seguridad social constituyen pilares fundamentales para el bienestar de las familias chiapanecas, por lo que reiteró la importancia de garantizar una atención digna, oportuna y de calidad para todas y todos los ciudadanos.Los ajustes en el gabinete estatal ocurren en un momento en que la administración busca fortalecer las instituciones encargadas de atender las necesidades más sensibles de la población, particularmente en materia de salud pública y servicios para los trabajadores.Con estas designaciones, el Gobierno Estatal apuesta por reforzar la operación de dependencias estratégicas y avanzar en los objetivos planteados para mejorar la cobertura, eficiencia y calidad de los servicios que reciben los chiapanecos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros