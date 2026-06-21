lunes, junio 22, 2026
spot_img
InicioPortadaBuena Designación de Omar Cruz en Cancerología En Tapachula no Existe Atención...
Portada

Buena Designación de Omar Cruz en Cancerología En Tapachula no Existe Atención a Pacientes Oncológicos

0
39

* PACIENTES CON ENFERMEDADES COMO CÁNCER Y LEUCEMIA TIENEN QUE VIAJAR A OTRAS CIUDADES PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA.
* El Centro Estatal de Cancerología Lleva Años en el Abandono.
* Eduardo Ramírez Designa a Nuevo Secretario de Salud y Renueva Dirección del ISSTECH.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de Junio del 2026.- En un movimiento que marca ajustes importantes dentro de la estructura gubernamental estatal, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó protesta este viernes a nuevos funcionarios que asumirán responsabilidades en dos de las instituciones más relevantes para la atención de la salud y la seguridad social de los chiapanecos.
Durante un acto oficial, el mandatario estatal designó a Luis Avendaño como nuevo Secretario de Salud del Estado, en sustitución del doctor Omar Gómez Cruz, quien a partir de ahora asumirá la Coordinación de Proyectos Hospitalarios del Centro de Cancerología y Pueblos Olvidados, una encomienda enfocada en fortalecer la infraestructura y los servicios médicos para sectores históricamente vulnerables.

Como parte de este enroque administrativo, Eduardo Ramírez también tomó protesta a la licenciada Celeste Ochoa López, como nueva Directora General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), organismo responsable de brindar atención médica y prestaciones a miles de trabajadores al servicio del Estado.
El Gobernador destacó que estos cambios responden al compromiso de consolidar una administración eficiente, cercana a la gente y enfocada en ofrecer resultados tangibles en áreas prioritarias para la población.
Asimismo, exhortó a los nuevos titulares a desempeñar sus funciones con vocación de servicio, sensibilidad social y un profundo sentido humano.
Ramírez Aguilar subrayó que la salud y la seguridad social constituyen pilares fundamentales para el bienestar de las familias chiapanecas, por lo que reiteró la importancia de garantizar una atención digna, oportuna y de calidad para todas y todos los ciudadanos.
Los ajustes en el gabinete estatal ocurren en un momento en que la administración busca fortalecer las instituciones encargadas de atender las necesidades más sensibles de la población, particularmente en materia de salud pública y servicios para los trabajadores.
Con estas designaciones, el Gobierno Estatal apuesta por reforzar la operación de dependencias estratégicas y avanzar en los objetivos planteados para mejorar la cobertura, eficiencia y calidad de los servicios que reciben los chiapanecos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Buena Designación de Omar Cruz en Cancerología En Tapachula no Existe Atención a Pacientes Oncológicos
Artículo anterior
Abren Nuevo Periodo de Registro Para la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar
Artículo siguiente
Semar Asegura 270 Kilos de Cocaína en el Puerto de Manzanillo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar promueve el deporte en Tapachula

Al Instante staff - 0
Encabeza junto a Beba Pedrero el arranque del circuito de fútbol con la participación de equipos de la zona alta, media y baja. Tapachula, Chiapas;...
Leer más

Gira Presidencial: Presidenta Claudia Sheinbaum culmina recorrido por Baja California y Sonora

Al Instante staff - 0
🇲🇽🛣️ Gira Presidencial: Presidenta Claudia Sheinbaum culmina recorrido por Baja California y Sonora Del viernes 19 al domingo 21 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum...
Leer más

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Mexicali, Baja California

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Inauguración Central de Ciclo Combinado, que encabeza la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV