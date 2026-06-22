Vacunas Gratuitas Protegen la Salud y el Bolsillo de las Familias en Tapachula

* Esterilización Ayuda al Control Responsable de Mascotas.

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio del 2026.- La vacunación antirrábica gratuita en colonias populares de Tapachula, se consolida como una estrategia de salud pública con beneficios directos tanto para la población como para la economía familiar, al prevenir enfermedades de alto riesgo y evitar gastos que muchas familias no podrían asumir.

Así lo señaló Daniel de la Cruz, presidente de la colonia Nuevo Mundo 2, al destacar los resultados de la reciente campaña de vacunación realizada por la Jurisdicción Sanitaria, donde habitantes de la comunidad acudieron con sus perros y gatos para recibir el biológico sin costo.



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El representante vecinal explicó que, aunque actualmente no existen reportes de casos de rabia en la colonia, este tipo de acciones son fundamentales para fortalecer la cultura de la prevención y reducir riesgos sanitarios que podrían afectar a toda la comunidad.“Es mejor prevenir. Este tipo de actividades ayudan a crear conciencia y a que las personas se involucren en acciones que benefician a todos”, expresó.Además de la protección sanitaria, destacó el impacto económico de estas jornadas, ya que muchas familias no cuentan con los recursos suficientes para cubrir servicios veterinarios privados.Según comentó, una vacuna aplicada en establecimientos particulares puede representar un gasto superior a los 500 Pesos por mascota, por lo que las campañas gratuitas significan un importante respaldo para los hogares.De la Cruz también subrayó la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación de perros y gatos, especialmente ante cualquier incidente por mordedura, ya que contar con un comprobante vigente brinda mayor seguridad y tranquilidad tanto a propietarios como a autoridades sanitarias.Respecto a la presencia de animales en las calles, señaló que en Nuevo Mundo 2 se observa de manera recurrente la circulación de gatos sin que exista una sobrepoblación evidente; sin embargo, consideró necesario impulsar medidas preventivas para evitar que el fenómeno aumente con el paso del tiempo.Por ello, hizo un llamado a las autoridades para complementar estas acciones con campañas permanentes de esterilización gratuita, una medida que contribuiría al control responsable de la población animal y reduciría el abandono de mascotas.Finalmente, sostuvo que la coordinación entre autoridades y ciudadanía es clave para construir entornos más saludables, seguros y responsables, donde la protección de los animales también se traduzca en beneficios para toda la sociedad. EL ORBE/ JC