Yamil Melgar y Beba Pedrero Reconocen a Deportistas y Entrenadores de Tapachula

*Promueven la Convivencia Familiar y los Valores Deportivos.

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la entrega de reconocimientos a niñas, niños y entrenadores destacados del fútbol local, en un evento realizado en la Pérgola del Parque Central Miguel Hidalgo, donde también se promovió la convivencia familiar y el fortalecimiento de los valores deportivos.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que estos reconocimientos representan un agradecimiento al esfuerzo, la disciplina y la dedicación de quienes impulsan el desarrollo deportivo de la niñez y juventud tapachulteca, especialmente de los entrenadores que comparten su experiencia para formar nuevas generaciones.



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Yamil Melgar señaló que el deporte es una herramienta fundamental para fomentar hábitos positivos, fortalecer el trabajo en equipo y construir una sociedad más sana y participativa, por lo que su gobierno continuará respaldando las actividades deportivas en todos los sectores del municipio.En el evento participaron autoridades municipales, entre ellas la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras; la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyng Wong, además de regidoras y regidores del Ayuntamiento, quienes acompañaron la entrega de reconocimientos a los deportistas.Como parte de esta jornada de convivencia, las familias asistentes disfrutaron de la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana y, para incentivar la práctica deportiva entre la niñez, se entregaron balones a las niñas y niños presentes.