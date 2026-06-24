Locatarios del Mercado San Juan Realizan Mejoras en Servicios

*- En Coordinación con Autoridades Municipales Buscan Reactivar la Actividad Comercial en el Centro de Abastos

*- Realzan Limpieza, Descacharrización, Nebulización, así Como Liberación de Cajones de Estacionamiento

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio del 2026.- “Los locatarios organizados del Mercado ´San Juan’ mantienen una postura de diálogo y colaboración con las autoridades municipales, con el objetivo de fortalecer las condiciones de funcionamiento de uno de los principales centros de abasto de la ciudad”, informó José Francisco Pérez Morales, presidente de la Asociación Civil de Locatarios del Mercado San Juan.

El representante de los comerciantes destacó que actualmente existe expectativa por la implementación del Plan Maestro para Mercados, anunciado por el Ayuntamiento de Tapachula, el cual contempla acciones para diversos centros de abasto de la Ciudad, entre ellos “San Juan”, “Sebastián Escobar”, “Soconusco”, Tianguis, “Los Laureles” e Indeco.



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La principal petición de los locatarios es que se dé continuidad a los acuerdos establecidos en las minutas de trabajo previamente elaboradas con distintas dependencias municipales, aseveró, particularmente en temas fundamentales como mantenimiento de las instalaciones, seguridad y salud pública.Los mercados representan mucho más que espacios comerciales, dijo, ya que constituyen una fuente de ingresos para cientos de familias y garantizan el acceso de la población a productos básicos, frescos y de calidad. Por ello, consideró importante que las acciones institucionales estén orientadas a fortalecer la actividad económica local y brindar certeza tanto a comerciantes como a consumidores.Entre las prioridades planteadas se encuentra mejorar la seguridad mediante recorridos preventivos, fortalecer las acciones de limpieza, descacharrización, nebulización y control de fauna nociva, así como garantizar que los trabajos de rehabilitación vial que actualmente se realizan en los alrededores del mercado contribuyan a mejorar la movilidad y el acceso de los clientes.Asimismo, destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con áreas como Vialidad, Servicios Públicos y Seguridad Pública, con el propósito de generar condiciones que favorezcan la afluencia de compradores y permitan una mejor operación del transporte público en la zona.Los comerciantes reconocieron los esfuerzos que realiza el Ayuntamiento para mejorar la infraestructura urbana y expresaron su disposición para colaborar en los procesos de ordenamiento que se desarrollan en el centro de la Ciudad. Sin embargo, solicitaron que las decisiones se construyan tomando en cuenta la experiencia de quienes diariamente trabajan en los mercados y conocen las necesidades de usuarios y comerciantes.Finalmente, Pérez Morales reiteró que la organización de los locatarios busca contribuir a que el Mercado “San Juan” continúe siendo un referente comercial para Tapachula, ofreciendo espacios seguros, limpios y funcionales que impulsen la economía local y beneficien a miles de familias que dependen de esta actividad. EL ORBE/ Mesa de Redacción