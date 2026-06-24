Reportan Atrasos en la Entrega de Credenciales de Elector en el INE

*Debido a Cambio de Proveedores.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio del 2026.- La falta de entrega oportuna de credenciales para votar por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado a generar inconformidad, desesperación y afectaciones directas entre cientos de ciudadanos del Distrito 12, con cabecera en Tapachula, quienes acuden a los módulos de atención para recoger un documento indispensable para múltiples trámites de la vida cotidiana.

De acuerdo con el ingeniero Daniel Alejandro Velázquez Vázquez, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 12 del INE en Chiapas, el problema deriva de una serie de cambios institucionales relacionados con la implementación de un nuevo modelo de credencial para votar, la actualización de los sistemas de captura de información y la contratación de nuevos proveedores para la fabricación y distribución de las identificaciones.



1 de 2

Aunque el funcionario explicó que la capacidad nacional de producción alcanza las 90 mil credenciales diarias, reconoció que las modificaciones han provocado retrasos logísticos que afectan a diversos distritos del país, incluyendo Chiapas.Sin embargo, más allá de las explicaciones técnicas, la situación ha impactado directamente a la ciudadanía. Personas que solicitaron su credencial hace semanas continúan sin recibirla, pese a que se les asignó una fecha de entrega. Muchos han tenido que regresar en varias ocasiones a los módulos, gastando dinero en transporte, perdiendo horas laborales o incluso dejando de realizar trámites bancarios, laborales, educativos y gubernamentales que requieren una identificación oficial vigente.La problemática adquiere una dimensión social importante en una región donde gran parte de la población depende del ingreso diario y donde cualquier gasto adicional representa una carga para la economía familiar. La incertidumbre también genera molestia entre adultos mayores, jóvenes que tramitan por primera vez su identificación y trabajadores que necesitan el documento para acceder a oportunidades de empleo.Actualmente, en el Distrito 12 existen alrededor de cuatro mil credenciales pendientes de entrega acumuladas durante las últimas cinco semanas, una cifra que refleja la magnitud del retraso.Aunque las autoridades electorales aseguran que desde la semana pasada comenzó a regularizarse gradualmente la llegada de credenciales, hasta el momento no existe una fecha concreta para normalizar completamente el servicio. Mientras tanto, la recomendación para los ciudadanos es comunicarse previamente a los módulos antes de acudir, con el fin de verificar si su documento ya se encuentra disponible.La situación evidencia cómo una falla logística nacional puede terminar afectando directamente a miles de ciudadanos que dependen de un documento que, más allá de su función electoral, se ha convertido en la principal identificación oficial para ejercer derechos, acceder a servicios y participar plenamente en la vida económica y social del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros