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Vecinos de Cafetales Denuncian Más de Tres Días Sin Energía Eléctrica

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Tapachula, Chiapas; 23 de Junio de 2026.- Habitantes del fraccionamiento Cafetales denunciaron constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que, aseguran, se han agravado en los últimos meses y que desde el pasado sábado mantienen a decenas de familias sin servicio, afectando su economía, salud y actividades cotidianas.
Estrella Gamboa y Eunice Gutiérrez, vecinas del lugar, señalaron que los problemas comenzaron hace más de tres meses, coincidiendo con trabajos realizados en unas bodegas cercanas a la zona. Desde entonces, los apagones y variaciones de voltaje se han vuelto frecuentes.
“Desde que iniciaron esas labores empezaron los apagones. Ahora llevamos varios días sin energía eléctrica y ya se echó a perder la despensa que compré para mi familia. Tenemos niños pequeños y la situación se vuelve más complicada por el calor y la proliferación de mosquitos”, expresó.
La falta de electricidad ha generado dificultades para cientos de familias que dependen del servicio para conservar alimentos, utilizar ventiladores, planchar uniformes escolares y cumplir con sus actividades laborales, indicó.
Además, destacó que existen personas con problemas de salud que requieren energía constante para el funcionamiento de equipos y aparatos indispensables en sus hogares.
Los vecinos también denunciaron que, pese a los múltiples reportes realizados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la atención ha sido insuficiente. Aseguran que personal de la empresa ha acudido al lugar en distintas ocasiones, pero hasta el momento no se ha localizado ni solucionado la falla de manera definitiva.
Por su parte, Simón Gutiérrez, integrante del Comité Vecinal, afirmó que los habitantes han realizado llamadas constantes para reportar la situación; sin embargo, en repetidas ocasiones les informan que no existen reportes registrados.
“No es posible que digan que no hay reportes cuando los vecinos hemos estado llamando desde el sábado. Tenemos pruebas y números de folio. Están jugando con la necesidad de la gente”, manifestó.
Los habitantes señalaron que los constantes bajones de energía también han provocado daños en electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y televisores, pérdidas económicas que, afirman, no han sido reconocidas por la empresa.
Ante la falta de una solución inmediata, los afectados advirtieron que podrían organizar movilizaciones y manifestaciones en las oficinas de la CFE para exigir el restablecimiento del servicio y una respuesta clara sobre los daños ocasionados.
Mientras tanto, las familias del fraccionamiento Cafetales continúan a la espera de que se restablezca el suministro eléctrico de manera permanente y se atiendan las afectaciones que enfrentan desde hace varios días. EL ORBE/Nelson Bautista

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