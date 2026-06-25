Registro Civil de Chiapas Garantiza Identidad a Hijos de Padres Extranjeros Nacidos en México

Tapachula, Chiapas 24 de Junio del 2026.- Ante versiones que han circulado recientemente sobre supuestas dificultades para registrar a niñas y niños nacidos en México de padres extranjeros, autoridades del Registro Civil del Estado de Chiapas aclararon que actualmente no se exige la presentación de actas apostilladas de los progenitores para realizar este trámite, por lo que ningún menor debe quedar sin identidad por este motivo.

El oficial 03 del Registro Civil en Tapachula, Erickson Camacho Sánchez, desmintió información difundida por representantes de una asociación civil, quienes señalaron que familias migrantes enfrentaban obstáculos para registrar a sus hijos debido a requisitos considerados difíciles de cumplir.

Explicó que las disposiciones vigentes establecen procedimientos más sencillos para garantizar el derecho a la identidad de los menores nacidos en territorio mexicano, independientemente de la nacionalidad de sus padres.

“Para efectuar el registro de un menor no se requiere un acta apostillada de los padres extranjeros. Basta con presentar una identificación vigente, como pasaporte u otro documento oficial de su país, además del certificado que acredite el nacimiento del menor en México”, puntualizó.

El funcionario destacó que, por instrucciones del Gobierno del Estado, desde 2025 se eliminaron algunos requisitos que anteriormente prolongaban los trámites, entre ellos la obligación de presentar testigos durante el registro. Esta medida busca agilizar la atención y facilitar el acceso de la población a los servicios registrales.

La simplificación de los procesos cobra especial relevancia en la región fronteriza de Chiapas, donde miles de familias migrantes permanecen de manera temporal o permanente. Para muchas de ellas, el registro oportuno de sus hijos representa el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección jurídica.

De acuerdo con el Registro Civil, la mayoría de los padres extranjeros que realizan este trámite provienen de Guatemala, debido a la cercanía geográfica con la frontera sur. Sin embargo, también se atienden solicitudes de personas originarias de Honduras, El Salvador, Cuba y Haití.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población migrante para acercarse a las oficialías del Registro Civil y solicitar información directamente en las dependencias oficiales, con el fin de evitar confusiones o información incorrecta que pueda generar incertidumbre entre las familias.

Garantizar la identidad de la niñez es una responsabilidad institucional y un derecho humano fundamental que permite a cada persona acceder plenamente a los servicios y oportunidades que ofrece la sociedad. EL ORBE/ JC.