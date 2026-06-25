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Magisterio Chiapaneco Regresa a las Aulas Tras 21 Días de Paro

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*Preparan el Fin del Ciclo Escolar.

Tapachula, Chiapas 24 de junio 2026.- Luego de 21 días de movilizaciones y protestas en la Ciudad de México y diversas regiones de Chiapas, integrantes del magisterio chiapaneco comenzaron el retorno a las aulas para concluir las actividades académicas y coordinar las ceremonias de clausura del ciclo escolar, en acuerdo con madres y padres de familia.
Carlos Alberto Santizo Gamboa, suplente de la Organización 5 Costa Grande, explicó que la reanudación de labores no representa el fin del movimiento, sino un “repliegue táctico” acordado durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), con el propósito de reorganizar las bases y fortalecer futuras acciones de protesta.

El representante magisterial señaló que, hasta el momento, no existen avances significativos en las negociaciones con el Gobierno Federal, por lo que el sector permanece atento a las determinaciones que emitan las dirigencias nacional y estatal para definir las siguientes etapas de movilización.
Asimismo, informó que este viernes se realizará una mesa tripartita en Chiapas, donde autoridades y representantes del sector educativo analizarán los avances obtenidos a nivel estatal.
Entre las principales exigencias del movimiento destacan la modificación de la reforma educativa para garantizar los derechos laborales del magisterio y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con el objetivo de recuperar condiciones de jubilación y pensiones que consideren más justas para los trabajadores de la educación.
Finalmente, agradeció el respaldo brindado por los padres de familia durante la suspensión de actividades, al tiempo que reiteró el compromiso de los docentes para concluir de manera ordenada el presente ciclo escolar. EL ORBE/Nelson Bautista

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