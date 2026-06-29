Con Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, Tapachula Sigue Avanzando: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 28 de junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, reconoció y agradeció la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Chiapas, así como el respaldo permanente que brinda al estado mediante programas sociales, proyectos estratégicos y acciones que fortalecen el bienestar de las familias. Destacó que el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez ha permitido que el Gobierno de México mantenga su atención en Chiapas, impulsando el desarrollo de la entidad y, particularmente, de Tapachula y la región Soconusco.



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Durante su estancia en Tapachula, la presidenta fue recibida por la comunidad china con la presentación del tradicional Dragón Chino, una expresión cultural que distingue a nuestra ciudad y que fue recibida con entusiasmo por la mandataria. “En Tapachula reconocemos el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con Chiapas. Su respaldo fortalece el desarrollo de nuestra región y nos motiva a seguir trabajando en unidad con el gobernador Eduardo Ramírez para que más bienestar y oportunidades lleguen a las familias del Soconusco”, expresó Yamil Melgar.Como parte de su gira de trabajo, la presidenta encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Tapachula, la entrega de apoyos de la Pensión Mujeres Bienestar en Tuxtla Chico, supervisó las acciones para fortalecer la estrategia sanitaria en Metapa con la planta para el combate al gusano barrenador y presentó el programa “El Maíz es la Raíz” en Pijijiapan, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con el desarrollo social, educativo y productivo de Chiapas.Yamil Melgar reiteró que la coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez continuará generando resultados para Chiapas. “Cuando los tres órdenes de gobierno trabajan en unidad, las familias son las principales beneficiadas. En Tapachula seguiremos sumando esfuerzos para consolidar un municipio con más desarrollo, bienestar y oportunidades para todas y todos”, concluyó.