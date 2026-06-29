Presidenta Seinbaum Entrega “Viviendas del Bienestar” en Tuxtla

*- La Presidenta Claudia Sheinbaum Culminó una Intensa Gira de Trabajo en Chiapas.

*- Acompañada del Gobernador Eduardo Ramírez, Refrendó su Compromiso por el Bienestar de la Entidad.

*- Destacó la Entrega de 401 Constancias de Finiquito del Fovissste y 503 Escrituras del Insus.

*LA MANDATARIA FEDERAL DESTACÓ QUE FUERON BENEFICIADAS 48 FAMILIAS, Y QUE LA META ES CONSTRUIR 70 MIL VIVIENDAS DURANTE EL PRESENTE SEXENIO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28 de junio de 2026.- Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el programa de Vivienda para el Bienestar impulsa el crecimiento económico del país, ya que aporta el 1 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) gracias a los empleos que genera; además de que beneficiará a cerca de 30 millones de personas durante su gobierno.



“En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda. Pero tiene una virtud, además, el construir vivienda, que es que ayuda a la economía. Porque cuando se paga, se está construyendo, pues primero a los trabajadores que trabajan en la construcción; y después, todo lo que se llama ‘el empleo secundario’, ‘asociado’: hay que darle de comer a los trabajadores, entonces se genera empleo, tienen que venir de un lugar a otro los trabajadores y todo lo que se genera alrededor de la construcción».“Gracias a ello el Producto Interno Bruto, gracias al programa de Vivienda para el Bienestar, está aportando cerca de 1 por ciento del Producto Interno Bruto, Vivienda para el Bienestar, al crecimiento económico del país. Y si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a 4 personas, se está generando una cantidad muy importante de empleos”, puntualizó al encabezar la entrega de 48 viviendas en el Desarrollo “InfonavitLacantún” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como de 401 constancias de finiquito del Fovissste y de 503 escrituras del Insus.La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que Vivienda para el Bienestar es un programa que marca la diferencia entre los gobiernos neoliberales del pasado y los gobiernos humanistas de la Cuarta Transformación, en los cuales se gobierna para la gente.“No hay nada más feliz que pueda hacer a la Presidenta y a todo su equipo que ver la alegría en sus caras por recibir el día de hoy una vivienda”, señaló.La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Tuxtla Gutiérrez se han realizado ya tres entregas de viviendas y recordó que, en Chiapas, se destina una inversión de 42 mil millones de pesos (mdp) para construir en el sexenio 70 mil nuevas viviendas de las que ya se tienen contratadas el 50 por ciento.El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que a nivel nacional, a la fecha se tienen 420 conjuntos habitacionales en 31 estados con 475 mil viviendas, de las que 190 mil ya están en obra. Además, precisó que se han entregado 3 mil 600 viviendas, en julio inicia la entrega de 5 mil más y se aperturan 18 fraccionamientos adicionales.Informó que, en Chiapas, Vivienda para el Bienestar a través del Infonavit contempla 34 mil viviendas con una inversión de más de 20 mil mdp: 19 mil 500 ya están contratadas y 3 mil 800 se contratarán en los próximos días.El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la Presidenta de México por otorgar vivienda a las chiapanecas y chiapanecos, ya que se trata de cumplir los sueños de los miles de habitantes de los diferentes municipios de esta entidad; por ello, señaló que continuará trabajando con las dependencias federales para continuar con este programa.El beneficiario del Programa de Vivienda para el Bienestar, Miguel Ángel Ramírez Trujillo, agradeció por la entrega de su vivienda la cual representa otorgar un futuro a su esposa e hijos. Boletín Oficial