Funcionarios Mexicanos son Informantes del Gobierno de EEUU: Donald Trump

*Incluidos Gobernadores y Legisladores, Afirma.

Ciudad de México, junio 28.- Al menos una docena de funcionarios electos de Morena, incluyendo gobernadores y legisladores, han iniciado contactos discretos con autoridades estadounidenses para ofrecerse como informantes contra sus propios compañeros de partido, reportó el medio «The New York Times».

En el texto se señala que varios de estos funcionarios mexicanos «buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos», de acuerdo con las fuentes consultadas.

Según tres personas al tanto de la investigación, el interés por cooperar surgió en parte por una iniciativa de la DEA para contactar en privado a funcionarios mexicanos con la intención de convencerlos de que hablaran.

De acuerdo con el diario, si los investigadores estadounidenses logran convencer a suficientes políticos de Morena para que actúen como informantes, podría desencadenarse una cascada de testigos que cooperen y de acusaciones que amenazarían con debilitar al partido actualmente en el poder en México.

Los funcionarios de Morena que ahora cooperan en las investigaciones se suman a una creciente lista de informantes mexicanos de alto nivel que han proporcionado a las autoridades estadounidenses una imagen extraordinariamente detallada del funcionamiento interno de los cárteles y su conexión con los políticos mexicanos, indican las fuentes al medio.

Añade que «los fiscales estadounidenses han estado obteniendo información de dos líderes de cárteles encarcelados —hijos de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como ‘El Chapo’— que se declararon culpables el año pasado de cargos de narcotráfico. Además, en los últimos 18 meses, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a 92 miembros de cárteles mexicanos, varios de los cuales han comenzado a colaborar con las autoridades estadounidenses», según cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones, indica el «Times».

De acuerdo con las fuentes, entre los que han proporcionado información, hay altos mandos de los hijos de «El Chapo», uno de sus principales pilotos y uno de sus asesores más importantes

El medio indica que dos objetivos en las investigaciones por corrupción de Estados Unidos son los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, según cinco personas al tanto de las investigaciones.

Los mandatarios señalados ya han negado las acusaciones que les han hecho de estar vinculados al narcotráfico.

Yerno de «El Mayo» se declara culpable

Mientras, Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael «El Mayo» Zambada, se declaró culpable el viernes ante un tribunal federal de San Diego de cuatro cargos relacionados con conspiraciones para el narcotráfico y el lavado de dinero, reportó el medio «The San Diego Union-Tribune». SUN