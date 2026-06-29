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Secretaría Anticorrupción Sanciona a Funcionario del SAT

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*Por Ocultar Información en su Declaración Patrimonial

Ciudad de México, junio 28.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inhabilitó por un año a Jaime N, exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, que no fueron explicables ni justificables.
A través de un comunicado, explicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso la sanción derivado de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de la dependencia que permitió demostrar que el exservidor público cometió una infracción grave.
Detalló que la persona sancionada tiene derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fue investigado.
La dependencia enfatizó que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad y afirmó que denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no sólo es un derecho, sino que también es un deber cívico para proteger los recursos públicos.
Por ello, invitó a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas en la página de Internet denuncias.gob.mx.
«Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias», dijo:
Además, la dependencia destacó que continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público.

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