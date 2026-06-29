Planta de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado es un buen ejemplo de la cooperación para el desarrollo con Estados Unidos: Presidenta Claudia Sheinbaum

En la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inauguración de la Planta de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado en Metapa, Chiapas, es un buen ejemplo de la cooperación para el desarrollo que se puede realizar con Estados Unidos.

“Es un buen ejemplo de cooperación para el desarrollo, es el ejemplo de cómo debe haber una cooperación entre Estados Unidos y México en este caso en dos sentidos: el desarrollo científico y tecnológico y, por otro lado, la aplicación conjunta o el desarrollo conjunto para erradicar algo que puede afectar mucho al ganado de México y de Estados Unidos. Es un buen ejemplo de cómo podemos cooperar. (…) Es una manera de mostrar al mundo y también a todos los habitantes de Estados Unidos y de México que hay una forma de cooperación que no tiene que ver con confrontación, sino más bien buscar siempre los buenos entendidos”, afirmó.

La mandataria reconoció a la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke L. Rollins, por mostrarse muy activa para establecer la relación bilateral.

Asimismo, informó que a mediados de julio esta planta producirá 28 millones de moscas cada semana, con el objetivo de llegar a los 100 millones antes de que termine el 2026.

Detalló que México aportó 31 millones de dólares (mdd) en especie (terreno e infraestructura previa instalada), mientras que Estados Unidos aportó 23 mdd para la construcción y equipamiento, además de que sumará 83.8 mdd adicionales para ampliaciones y el incremento de la producción.