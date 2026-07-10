Con Trabajo Coordinado y Humanista, en Tapachula Protegemos a la Niñez: Yamil Melgar

* Junto a Beba Pedrero Participa en la 1ª Sesión Ordinaria del SIPINNA.

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad y Solicitantes de la Condición de Refugiado, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula de trabajar de manera coordinada, sensible y con pleno respeto a los derechos humanos, para garantizar la protección y el bienestar de la niñez y adolescencia que transita o permanece en el municipio.

Acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, el Alcalde destacó que, con el respaldo de los gobiernos humanistas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se brinda atención integral a las personas en contexto de movilidad que acuden a las instituciones públicas, privilegiando siempre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



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En su intervención, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, destacó que la suma de esfuerzos entre instituciones de los tres órdenes de Gobierno, organismos internacionales y sociedad organizada refleja el compromiso conjunto de trabajar con el propósito de garantizar el cuidado, la protección y el desarrollo integral de dicho sector de la población.Por otra parte, la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar, presentó los objetivos y alcances de dicha comisión, resaltando que el Gobierno Municipal ha mantenido un acompañamiento permanente a las infancias y adolescencias que transitan por Tapachula, impulsando acciones con sensibilidad, compromiso y un profundo sentido humanista, por lo que detalló que los trabajos se desarrollarán a través de cuatro mesas temáticas enfocadas en el acceso pleno a los derechos, protección, inclusión social e igualdad sustantiva, así como participación, acceso a la información y entornos digitales.Finalmente, el enlace del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), José Luis Vargas Muñoz, presentó la síntesis del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2026-2030, documento que orientará las acciones institucionales para fortalecer la protección integral de este sector de la población.Al evento asistieron el tercer regidor, Edi Alberto García Juárez; el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; el director general del SDIF Tapachula, Jorge David Barragán Gordillo; además de representantes de organismos internacionales, dependencias gubernamentales e invitados especiales. Boletín Oficial