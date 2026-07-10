Responsabilizan a EU de Nuevos Ataques a Países de Medio Oriente

* En Respuesta Irán Lanza Misiles a Bases Militares en Kuwait, Bahréin y Qatar.
La nueva escalada en Medio Oriente estuvo marcada este jueves por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que EU anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán con la que busca degradar la capacidad de Teherán.
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Washington que, “si se repite la agresión”, que entre ayer y hoy causo 14 muertos y 78 heridos según las autoridades sanitarias iraníes, habrá “contundentes respuestas” a otras bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.
Las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que interceptaron esta madrugada tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones lanzados por Irán, un ataque que causó al menos un herido -que se encuentra estable- y daños materiales en varios puntos del país.
El Ejército jordano anunció que interceptó y derribó ocho misiles lanzados desde Irán, sin que la caída de metralla provocara víctimas ni daños en el país árabe.
Una fuente militar del Comando General de las Fuerzas Armadas Jordanas afirmó que “los sistemas de defensa aérea jordanos interceptaron y derribaron ocho misiles lanzados desde Irán hacia territorio jordano este jueves” y añadió que, al interceptarlos, hubo caída de metralla, pero sin víctimas ni daños materiales.
Las sirenas antiaéreas sonaron en diferentes puntos de Bahréin también durante la madrugada, según informó en X el Ministerio del Interior del país, que instó en repetidas ocasiones a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano.