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Dan Lista de Estaciones que Incumple en Estabilizar Precio del Diésel

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Ciudad de México, 12 de Julio.- El gobierno de México dio a conocer un listado que exhibe a las estaciones de servicio que no se han adherido a la Estrategia para estabilizar el precio del Diésel en la República Mexicana y ofertan precios por encima del margen establecido.
A través de un comunicado, difundió una lista donde se detalla la entidad, el municipio, el domicilio, la razón social y el número de permiso de las estaciones que han incumplido el acuerdo, el cual puede ser consultado a través de la página de internet https://repositorio.energia.gob.mx/index.php/s/pfPybZZHTcAijEi
En ese sentido, explicó que, a pesar de las medidas implementadas por el gobierno mexicano y el compromiso de la mayoría de las y los empresarios gasolineros, aún se identifican algunas estaciones de servicio que no se han sumado al esfuerzo conjunto y comercializan el diésel a precios significativamente superiores a los observados en el mercado.
Detalló que la estrategia, que convoca a la participación voluntaria de las y los empresarios del sector junto con la acción directa de distintas entidades gubernamentales, ha logrado mantener el precio del energético por debajo de los $27.00 pesos por litro a nivel nacional y en zonas fronterizas por debajo de $25.39 pesos por litro, derivado de la aplicación de una tasa de IVA del 8% en esas regiones.
Por ello, reiteró el llamado a las estaciones de servicio que aún no se adhieren para que reflejen el mismo compromiso que han mostrado el 80% de las gasolineras que operan en el país y enfatizó que continuará vigilando el mercado de combustibles para garantizar una competencia justa y proteger el bienestar de todas y todos los mexicanos. Sun

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