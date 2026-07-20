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Ingenieros y Agencias Automotrices Impulsan Alianza para Fortalecer Electromovilidad

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Tapachula, Chiapas; 19 de Julio del 2026.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y preparar a la región para la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas A.C., sostuvo una reunión de trabajo con representantes de conocida empresa automotriz para establecer las bases de un convenio de colaboración en materia de electromovilidad.
Esta iniciativa representa un paso importante para fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y el gremio de la ingeniería, promoviendo la capacitación especializada, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos que permitan enfrentar los nuevos desafíos que plantea la movilidad eléctrica.
La electromovilidad se perfila como una de las principales tendencias a nivel mundial para reducir las emisiones contaminantes, mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
Sin embargo, su implementación también implica importantes retos para los profesionales de la ingeniería, quienes deberán actualizar sus conocimientos en tecnologías de carga, sistemas eléctricos, energías limpias e infraestructura especializada.
El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, manifestó que este cambio no solo involucra a los especialistas,también representa un desafío para la sociedad en general, ya que será necesario fomentar una cultura de movilidad sustentable, ampliar la infraestructura de recarga, generar incentivos para la adopción de vehículos eléctricos y promover políticas públicas que faciliten una transición gradual y ordenada.
En una región como el Soconusco, donde el crecimiento urbano y la actividad comercial demandan soluciones de transporte más eficientes, la electromovilidad puede convertirse en un motor para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de nuevas oportunidades laborales vinculadas a la innovación tecnológica.
El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas A.C. agradeció la disposición y apertura de los representantes de agencias automotrices, para construir esta alianza estratégica, que busca consolidar acciones conjuntas en beneficio del desarrollo regional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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