Personas con Discapacidad Denuncian Exclusión en Transporte Público de Tapachula

*No les Quieren Prestar el Servicio.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio de 2026.- La falta de accesibilidad y las presuntas prácticas discriminatorias en el transporte público continúan afectando a las personas con discapacidad en Tapachula.

La Asociación Civil“Caminando por una Esperanza de Vida” denunció que operadores de taxis y combis niegan de manera recurrente el servicio a usuarios con movilidad reducida, por lo que urgió a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Chiapas a establecer medidas que garanticen una atención incluyente.

El vicepresidente de la organización, Denis Oliver Aguirre, señaló que las personas que utilizan sillas de ruedas, muletas, andaderas o presentan discapacidad visual y auditiva enfrentan diariamente dificultades para trasladarse, ya que muchos conductores evitan detenerse o argumentan que brindarles el servicio afecta sus tiempos de recorrido y sus ingresos.



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Indicó que la problemática también alcanza a los radiotaxis, donde, según la denuncia, algunos servicios son cancelados una vez que el usuario informa que requiere espacio para una silla de ruedas o utiliza algún apoyo para desplazarse.La Asociación sostuvo reuniones con la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte al inicio de la actual administración estatal para plantear la necesidad de contar con un sistema de movilidad más incluyente, dijo,sin embargo, afirmó que las peticiones no han sido atendidas.Ante ello, la organización solicitó que la entrega y regularización de concesiones esté condicionada a la incorporación de unidades adaptadas y propuso que al menos el 10 por ciento de la flota del transporte público cuente con infraestructura adecuada para atender a personas con discapacidad.El representante destacó que esta medida permitiría garantizar el acceso al trabajo, la educación, la atención médica y las terapias, además de fortalecer el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad para este sector de la población. EL ORBE/Nelson Bautista