Magisterio Exige Dictámenes de Protección Civil Para Escuelas del Soconusco

Varias Instituciones Resultaron con Afectaciones por los Recientes Sismos.

Tapachula, Chiapas 4 de agosto 2026- A unas semanas del inicio del ciclo escolar, representantes de la Sección 40 del SNTE solicitaron a las autoridades estatales y municipales realizar dictámenes de Protección Civil, revisar la infraestructura educativa y efectuar la poda preventiva de árboles en los planteles de Tapachula, con el propósito de reducir riesgos derivados de la temporada de lluvias y la actividad sísmica que caracteriza a la región.

El representante de la Secretaría de la Contraloría de la Sección 40 del SNTE, David Guzmán Salas, advirtió que muchos centros educativos cuentan con árboles de gran tamaño y estructuras con varios años de antigüedad, situación que, aunada al reblandecimiento del suelo por las precipitaciones y los constantes temblores, representa un peligro para alumnos, docentes y personal administrativo.



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Señaló que las áreas más vulnerables son bardas, aulas y galeras donde se expenden alimentos, por lo que insistió en que el periodo vacacional debe aprovecharse para ejecutar acciones preventivas antes del regreso de miles de estudiantes a las escuelas.El dirigente magisterial explicó que las direcciones de los planteles deben gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, la poda del arbolado y las inspecciones estructurales, mientras que Protección Civil, tanto municipal como estatal, debe realizar evaluaciones periódicas para garantizar que los inmuebles se encuentren en condiciones seguras.Finalmente, la representación sindical reiteró que la prevención debe ser una prioridad, al considerar que los dictámenes técnicos y el mantenimiento oportuno permitirán evitar accidentes y brindar mayor seguridad a la comunidad escolar durante el próximo ciclo lectivo. EL ORBE/Nelson Bautista