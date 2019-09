Preparan Castigo al Bronco por Desvío de Recursos

Monterrey, N.L..- El Congreso local aprobó sancionar directamente, sin juicio político de por medio, al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el desvío de recursos del estado a su fallida campaña presidencial del año pasado.

El castigo será determinado en fecha posterior y puede consistir en una amonestación, multa económica, destitución o inhabilitación.

También habrá proceso para su secretario general de Gobierno, Manuel González, quien asumió la gubernatura de manera interina cuando El Bronco pidió licencia y fue cómplice del ilícito, por el que ya fueron encontrados culpables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

Al establecer hoy las reglas procesales para imponer los castigos, aprobadas previamente por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, se estableció que el Poder Legislativo será la instancia sancionadora, con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nuevo León.

Así, se determinó que se le otorgue a Rodríguez Calderón y a González Flores el derecho de audiencia para que expongan lo que a su derecho convenga, mientras la decisión de la comisión y del pleno no podrán ser impugnadas.

Se acordó, además, que la comisión podrá designar personal jurídico y administrativo auxiliar para sustanciar el procedimiento. Estas personas deberán guardar reserva y secrecía procesales.

Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas explicó que en el caso del Bronco serán aplicadas reglas procesales y no juicio político, porque ya lo juzgó un tribunal (el TEPJF) y no debe ser iniciado un nuevo proceso. apro